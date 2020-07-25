Valilik, kadın makiniste saldırı ile ilgili inceleme başlattı

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 12:45

İstanbul Valiliği’nin Ayasofya’da kılınan cuma namazındaki izdihamı önlemek amacıyla metro seferlerini durdurma talimatını uygulayan kadın makinistin yolcuların saldırısına uğramasıyla ilgili Valilik inceleme başlattı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından “Makinist Gizem kardeşimizi eşimle birlikte telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu olayı kınıyorum. Konuyla ilgili hemen inceleme başlattım” dedi.



