Valilik, kadın makiniste saldırı ile ilgili inceleme başlattı
İstanbul Valiliği'nin kararıyla metro seferlerinin durdurulmasının ardından kadın makinist, Ayasofya'ya gitmek isteyenlerin saldırısına uğradı. Valilik, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.
İstanbul Valiliği’nin Ayasofya’da kılınan cuma namazındaki izdihamı önlemek amacıyla metro seferlerini durdurma talimatını uygulayan kadın makinistin yolcuların saldırısına uğramasıyla ilgili Valilik inceleme başlattı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından “Makinist Gizem kardeşimizi eşimle birlikte telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu olayı kınıyorum. Konuyla ilgili hemen inceleme başlattım” dedi.
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