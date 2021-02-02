Valilikten Boğaziçi açıklaması: 98 kişi serbest bırakıldı

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde gözaltına alınan öğrencilerden 98'inin serbest bırakıldığını bildirdi.

AA
02 Şubat 2021 Salı, 08:52
Valilikten Boğaziçi açıklaması: 98 kişi serbest bırakıldı
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İstanbul Valiliğinden, Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan öğrencilere ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen gösterilerde dün gözaltına alınan şüphelilerden 98'i, İl Emniyet Müdürlüğünce ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakılmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


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