Valtteri Bottas: “Gelecek yıl neler olacağını bilmiyorum”

06 Mayıs 2021 Perşembe, 17:59

Formula 1’de sezonun dördüncü yarışı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Valtteri Bottas, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Barcelona – Katalonya pistinde yarınki antrenman seansları ile başlayacak yarış hafta sonu öncesinde Bottas, bu sezonun ortasında takımdan ayrılmayacağını belirtti.

“SÖZLEŞMEM DEVAM EDİYOR”

31 yaşındaki Fin sürücü, “Sezon ortasında yerime birinin gelmeyeceğini biliyorum. Çünkü bir yıl daha sözleşmem var. Benim tarafımdan bir baskı yok. İşlerin nasıl ilerlediğini biliyorum ve etrafta sürekli dedikodular dolaşıyor. Bu, sporun parçası. Şu noktada ne olacak bilmiyorum ve hiçbir fikrim yok. Sadece bu yıla odaklanıyorum ve enerjimi buna harcıyorum.” ifadelerini kullandı.”

“ŞAMPİYONLUKTAN VAZGEÇMEDİM”

Bottas ayrıca şunları söyledi, “Herhangi bir takım emri hakkında endişelenmiyorum. Hamilton ile puan farkı olduğunu biliyorum ancak sezonun başındayız ve bunu düşünmenin bir anlamı yok. Daha 20 yarış var ve bu yüzden çok fazla puan var. Bu yılki şampiyonluk hedefimden vazgeçmiş değilim. Sıkı çalışmanın karşılığını aldığıma inanıyorum. Çalışmaya devem ettikçe sonuçların geleceğini biliyorum.”