Ünlü müzisyen Ed Sheeran Ipswich Town’a sponsor oldu

06 Mayıs 2021 Perşembe, 17:34

BBC’de yer alan haberde, Ed Sheeran’ın Ipswich Town’ın yeni sponsoru olduğu belirtildi. Sheeran, Ipswich’in kadın ve erkek takımlarına bir yıl boyunca sponsor olacak.

Formaların göğüs bölümündeki alanda yer alacak logonun İngiliz müzisyenin albüm isimlerinden oluştuğu ve onu simgeleyen bir resim olduğu ifade edildi.

“STADYUMA DÖNMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM”

Sheeran yaptığı açıklamada, “ Bu takım yerel topluluğun büyük bir parçası ve bu, benim desteğimi gösterme yolum. Portman Road’da izlediğim maçlardan her zaman keyif aldım ve taraftarların stadyumlarına dönmesine izin verildiğinde oraya gitmeyi dört gözle bekliyorum. Takımın yeni sahiplerinin gelmesiyle ben de dahil olmak üzere Ipswich taraftarları için gelecek dönem heyecan verici olacak.”