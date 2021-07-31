Van'ın Başkale ilçesinde sel felaketi
Van’ın Başkale ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle meydana gelen sel onlarca yapıyı yıkarken, sulara kapılan bir kadın ise son anda kurtarıldı.
Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi’nde öğle saatlerinden sonra bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanağın sele dönüşmesi sonucu sulara kapılan onlarca koyun görüntülenirken, birçok yapının ise yıkıldığı bildirildi.
Sel sularına kapılan ve vatandaşlar tarafından son anda kurtarılan bir kadının yarı baygın hali ise cep telefonuyla görüntülendi. Nefes almakta zorlanan ve çamurla kaplanan kadın bir süre sonra kendisine geldi.
Sel sularına kapılan bir minibüsün sürüklenmesi de görüntülenirken, mahalle halkı ise yaşananlar karşısında büyük korku yaşadı.
Video Haberler
- 'İzmir'e meteor düştü' iddiasına açıklama geldi
- Beşiktaş’ta korkutan yangın
- Balkondan atladı, “Ölmedim” diye bağırdı
- Trafikte tehlike saçtı! O anlar kamerada
- Yurttaşlar tramvayda korku dolu anlar yaşadı
- Önce kokladı sonra çaldı! İşte o anlar
- Acı haber geldi... Cansız bedenlerine ulaşıldı
- Düğün yolunda katliam gibi kaza: 5 ölü, 1 yaralı
- Yangından kaçan yavru kaplumbağaya elleriyle su verdiler
- Sokak köpeği av tüfeğiyle vurularak öldürüldü
En Çok Okunan Haberler
- Konya’da katliam: 7 kişi yaşamını yitirdi
- Sedat Peker'den yangınlara ilişkin 'HDP' açıklaması
- Bodrum’da yangın!
- Ormanlar yanarken yürürlüğe giren yasa tartışma çıkardı
- Sanatçı Nedret Güvenç yaşamını yitirdi
- Başkan Sözen provokatörleri duyurdu
- Konya'daki katliamda yeni gelişme
- İzmir'e meteor düştü iddiası!
- CHP'den Konya'daki katliama tepki
- Kimlik kartı ve pasaportunu kaybedenlerle ilgili karar