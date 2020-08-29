Vatan Partisi Süleyman Soylu'dan önce davrandı

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 09:19

"Örgüt üyeliği" suçlamasıyla 13 yıl hapis cezasına çaptırılan avukat Ebru Timtik, adil yargılanma talebiyle başladığı ölüm orucunun 238'inci gününde Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde 42 yaşında yaşamını yitirdi.

Timtik'in ölüm haberinin ardından kayutlı bulunduğu İstanbul Barosu önünde dün bir anma töreni düzenlendi. Törende Avukat Timtik'in büyük boyuttaki posteri baro binasına asıldı.

Söz konusu poster İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hedef alınırken Vatan Partisi yaptığı açıklama ile İstanbul Barosu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün yaptığı açıklamada, "Bugün bir terör örgütü mensubunun fotoğrafını İstanbul Barosuna asanları şiddetle kınıyorum. Şahsım adına da onlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım'' demişti.



