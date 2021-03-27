Vedat Milor: Pudra şekerinin burundan tüketilebildiğini bilmiyordum
Ünlü Gurme ve yazar Vedat Milor 'Kokain değil, pudra şekeriydi' diyerek kendini savunan ve serbest bırakılan AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'nu tiye alan bir paylaşım yaptı.
AKP Genel Merkezi’nde büro personeli olduğu belirtilen ve uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu ifadesinde, "Kokain değil, şaka amaçlı pudra şekeri çektik" diyerek, adli kontrolle serbest bırakıldı.
AKP'li Ayvatoğlu'nun 'pudra şekeri' savunmasının ardından serbest bırakılması sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında yer aldı. Aralarında gazeteci, siyasetçi, yazar ve bir çok ünlünün de bulunduğu kullanıcılar Ayvatoğlu'nun savunmasını tiye alan paylaşımda bulundu. Bunlardan bir tanesi de Ünlü Gurme ve yazar Vedat Milor oldu.
Milor, Twitter hesabı üzerinden 12 Mart'taki "Utandıran itiraf: Bir restoran eleştirmeni olarak Patsonun en iyi nerede yeneceğine dair en ufak bir fikrim dahi yok" paylaşımına atıfta bulunarak "Utandıran itiraf: 40 senedir yemekle içli dışlı olmama rağmen pudra şekerinin burundan tüketilebildiğini bilmiyordum" ifadelerini kullandı.
İşte Milor'ün o paylaşımı:
Video Haberler
- Dev piton yılanının aniden saldırısına uğradı
- Van'ın ikinci balık türü tescillendi
- Zeytinburnu'nda kıyıya vuran geminin parçalanma işlemi
- Ekrem İmamoğlu'nun 'Kadayıf' anısı
- Antalya'da skandal görüntüler! Korku dolu anlar yaşattı
- Kuşadası'nda 'ölümsüzlük' mantarı bulundu
- Kadıköy'de gergin anlar! Polis böyle müdahale etti
- Erdoğan'a zor soru
- O 'dehşet fotoğraf'taki kişi konuştu
- Bağcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anı
En Çok Okunan Haberler
- Sağlık Bakanı Koca'nın 'aşı yasağı' korkusu
- İzmir'de şaşkına çeviren olay!
- Aşı programında yeni döneme geçildi
- Yol kayboldu! Düzce'de faciadan dönüldü
- Berat Albayrak 'yeni kabinede' iddiası
- Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var
- Çarpıcı anket: İşte yurttaşın tercihi
- Anayasa'nın ilk 4 maddesini hedef aldı
- İşte çalınan bilgiler
- 4 kentte milletvekili sayısı değişti!