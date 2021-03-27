Vedat Milor: Pudra şekerinin burundan tüketilebildiğini bilmiyordum

27 Mart 2021 Cumartesi, 23:47

AKP Genel Merkezi’nde büro personeli olduğu belirtilen ve uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu ifadesinde, "Kokain değil, şaka amaçlı pudra şekeri çektik" diyerek, adli kontrolle serbest bırakıldı.

AKP'li Ayvatoğlu'nun 'pudra şekeri' savunmasının ardından serbest bırakılması sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında yer aldı. Aralarında gazeteci, siyasetçi, yazar ve bir çok ünlünün de bulunduğu kullanıcılar Ayvatoğlu'nun savunmasını tiye alan paylaşımda bulundu. Bunlardan bir tanesi de Ünlü Gurme ve yazar Vedat Milor oldu.

Milor, Twitter hesabı üzerinden 12 Mart'taki "Utandıran itiraf: Bir restoran eleştirmeni olarak Patsonun en iyi nerede yeneceğine dair en ufak bir fikrim dahi yok" paylaşımına atıfta bulunarak "Utandıran itiraf: 40 senedir yemekle içli dışlı olmama rağmen pudra şekerinin burundan tüketilebildiğini bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

İşte Milor'ün o paylaşımı: