Vedat Milor'dan yeni anket: Haşlama mı, kızartma mı?

16 Nisan 2021 Cuma, 17:56

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, kişisel Twitter hesabında yeni bir anket başlattı.

İçli köftenin Türk mutfağındaki önemine dikkat çeken Milor, paylaşımında şunları kaydetti:

"İçli köfte ülke mutfağının zenginliğini yansıtan bir diğer yemek. Hazırlanış bakımından da iki önemli tipi var: Haşlama ve kızartma. Bir restoran menüsünde ikisi de varsa hangisini tercih edersiniz?"

İÇLİ KÖFTE ülke mutfağının zenginliğini yansıtan bir diğer yemek. Hazırlanış bakımından da iki önemli tipi var: Haşlama ve kızartma. Bir restoran menüsünde ikisi de varsa hangisini tercih edersiniz? — Vedat Milor (@vedatmilor) April 16, 2021

Ankete yarım saat içinde 30 bin kişi katıldı.