Vedat Milor'dan yeni anket: Haşlama mı, kızartma mı?

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, Twitter hesabında yeni bir anket başlattı. Milor, takipçilerine içli köfteyi haşlanmış mı yoksa kızartılmış mı tercih ettiklerini sordu.

cumhuriyet.com.tr
16 Nisan 2021 Cuma, 17:56
Vedat Milor'dan yeni anket: Haşlama mı, kızartma mı?
Abone Ol google-news

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, kişisel Twitter hesabında yeni bir anket başlattı. 

İçli köftenin Türk mutfağındaki önemine dikkat çeken Milor, paylaşımında şunları kaydetti:

"İçli köfte ülke mutfağının zenginliğini yansıtan bir diğer yemek. Hazırlanış bakımından da iki önemli tipi var: Haşlama ve kızartma. Bir restoran menüsünde ikisi de varsa hangisini tercih edersiniz?"

Ankete yarım saat içinde 30 bin kişi katıldı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler