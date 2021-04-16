Vedat Milor'dan yeni anket: Haşlama mı, kızartma mı?
Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, Twitter hesabında yeni bir anket başlattı. Milor, takipçilerine içli köfteyi haşlanmış mı yoksa kızartılmış mı tercih ettiklerini sordu.
Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, kişisel Twitter hesabında yeni bir anket başlattı.
İçli köftenin Türk mutfağındaki önemine dikkat çeken Milor, paylaşımında şunları kaydetti:
"İçli köfte ülke mutfağının zenginliğini yansıtan bir diğer yemek. Hazırlanış bakımından da iki önemli tipi var: Haşlama ve kızartma. Bir restoran menüsünde ikisi de varsa hangisini tercih edersiniz?"
İÇLİ KÖFTE ülke mutfağının zenginliğini yansıtan bir diğer yemek. Hazırlanış bakımından da iki önemli tipi var: Haşlama ve kızartma. Bir restoran menüsünde ikisi de varsa hangisini tercih edersiniz?— Vedat Milor (@vedatmilor) April 16, 2021
Ankete yarım saat içinde 30 bin kişi katıldı.
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