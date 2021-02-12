Vekil, vali ve belediye başkalarına aşı önceliği
Yaşına bakılmaksızın milletvekilleri, valiler, belediye başkanlarına aşı önceliği verilecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iki gün önce yaptığı açıklamada, “Kritik kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesini sağlamak ve toplumsal mobilizasyonu teşvik etmek amacıyla, hafta sonundan itibaren başta kabine üyelerimiz olmak üzere devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum” demişti.
Bakan Koca’nın bu sözlerinden, hangi devlet yetkililerinin aşılanacağı anlaşılamamıştı. Aşılamada gecikme yaşandığı, yeteri kadar aşı tedarik edilemediği yönünde tartışmalar sürerken, milletvekillerinin tamamı da aşılanmaya başladı.
Bakan Koca daha önce de, parti liderlerini aşılamaya davet etmiş, kimi parti başkanları bu daveti kabul ederken, kimileri ise “henüz vatandaşların büyük bölümü aşılanmadı” diyerek, sıranın kendilerine geleceğini bekleyeceklerini ifade etmişlerdi.
VEKİLLER, VALİLER, BELEDİYE BAŞKANLARI...
Odatv’nin Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, yaşına bakmaksızın milletvekilleri, valiler, belediye başkanları da aşılanacak.
Meclis kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise, milletvekilleri Meclis Başhekimliği tarafından aranarak aşı olmaya çağırıldı. Bazı milletvekilleri de Meclis hastanesinden aşılarını oldu. Bu kararın alınmasının gerekçesinin ise, “milletvekilleri ve belediye başkanlarının sürekli dışarıda çalışması olduğu” iddia ediliyor.
Öte yandan henüz aşılanamayan vatandaşlar da, toplu taşıma araçlarıyla işlerine gitmeye devam ediyor.
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