Veli Ağbaba: Emekliye yüzde 10 zam, fiyat artışlarına yetişemiyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba emeklilere verilen ikramiyeye yapılan 100 TL zamla fiyat artışlarını karşılaştıran bir çalışma yaptı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Yıllardır bayram sofrasına hasret kalan emekliler, bu bayramda da açlığa ve çaresizliğe itildi” dedi.
2018’den itibaren emeklilere yılda iki kez 1000 TL olarak verilmeye başlanan bayram ikramiyelerine üç yılının ardından sadece 100 TL artış yapıldığına dikkat çeken Ağbaba, çalışmasına ilişkin şu bilgileri verdi: “Emeklinin bayram ikramiyesi 1100 TL’ye yükseldi. Verilen 100 TL’lik zam alım gücünde hiçbir artışa etki etmiyor. Çünkü birçok temel besin maddesinin fiyatı art arda gelen zamlarla yükseldi. Bayram ikramiyesindeki artış sadece yüzde 10. Fakat son bir yılda sıvı yağ yüzde 58, yumurta yüzde 46, et yüzde 28, domates yüzde 27, ekmek yüzde 22, pirinç yüzde 19, şeker yüzde 15 zamlandı.”
‘HER ÜRÜNDE KAYIP VAR’
100 TL’lik zamma rağmen emeklinin alım gücünün düştüğünü kaydeden Ağbaba, ikramiyenin artırılmasına yönelik tekliflerinin ise reddedildiğini hatırlatarak şunları söyledi:
“Emeklinin yumurtada 476 adet, ekmekte 16 adet, domateste 40 kilogram, patateste 32 kilogram, tavukta 17 kilogram, et de ise 4 kilogram kaybı var. Emeklilerin bu bayramda aileleri ile birlikte gönüllerince sofra kurmaları için ikramiyenin 2000 TL olmasını teklif etmiştik. Bu talebimiz AKP ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile reddedildi. Yıllardır bayram sofrasına hasret kalan emekliler, bu bayramda da açlığa ve çaresizliğe itildi.”
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