‘Veriler yok...’ DSÖ’deki bilim insanlarından üçüncü doz uyarısı
Dünyaca ünlü tıp dergisi The Lancet'te, Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı bilim insanlarının kaleme aldığı makalede, üçüncü doz aşının yaygın olarak yapılmasını gerektiren veriler olmadığı belirtildi.
Tıp dergisi The Lancet'te yayınlanan bir bilimsel makalede, mevcut aşıların ağır seyreden Covid-19 hastalığı üzerinde yeterince etkin olduğu ve halkın üçüncü doz koronavirüs aşısı ile aşılanmasına gerek olmadığı ifade edildi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Gıda ve İlaç Dairesi ile Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı bilim insanlarının kaleme aldığı makalede ortada üçüncü doz aşının yaygın olarak yapılmasını gerektiren veriler olmadığı belirtildi. Makalede bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının yayılmasına karşın "genel nüfusa takviye doz yapılmasının, salgının bu aşamasında uygun olmadığı" belirtildi.
DSÖ, aşıların milyonlarca insanın henüz ilk dozu olamadığı yoksul ülkelere aktarılmasını savunuyor.
"TİTİZ BİR ANALİZE DAYANMAK ZORUNDA"
The Lancet'te yayımlanan makalede, "Takviye ya da takviyenin zamanlaması konusunda alınacak kararlar, hastalığın kalıcı ve anlamlı bir biçimde kısıtlanabileceğine işaret eden, yeterince kontrol edilmiş klinik ve/veya epidemiyolojik verilerin titiz bir analizine dayanmak zorunda" denildi.
Karar için ağır seyreden ve takviye aşının önleyeceği varsayılan Covid-19 vakalarının sayısının dikkate alınarak bir risk-yarar değerlendirmesi yapılması gerektiği belirtildi. Makalede ayrıca üçüncü doz aşılamanın erken yapılması halinde riskli olabileceği kaydedildi.
-DW Türkçe
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