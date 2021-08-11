Veyis Ateş, 8 haftadır sözünü tutmadı

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 11:59

Habertürk TV'ten istifa eden Veyis Ateş; Halk TV'de, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videosunda dile getirdiği Sezgin Baran Korkmaz'la ilişkileri ve ses kayıtları ile ilgili gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlamıştı. Ateş, hakkındaki iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunacağını söylemişti.

Ateş kendisiyle ilgili iddialar hakkında, "Pazartesi günü birkaç yıldır ne kazanmışım ne kaybetmişim hepsi için suç duyurusunda bulunacağım" demiş, "Sağlık Bakanlığı'nda ya da hangi bakanlığa, hangi ihaleye müdahale etmişim? Pazartesi günü de bir suç duyurusunda bulunmaya hazırım" demişti.

8 HAFTA GEÇTİ

Ancak Ateş'in bu iddialı sözlelere karşın henüz bu konuda adım attığına ilişkin hiçbir açıklaması bulunmuyor. Ateş'in Pazartesi'yi işaret ettiği 18 Haziran'dan bu yana sekiz Pazartesi geçti.

NE OLMUŞTU?

Sedat Peker, Habertürk TV program sunucusu Veyis Ateş'in yurtdışına giden SBK Holding Yönetim Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’a ait otelde ücretsiz kaldığını ve kara para aklamakla suçlanan Korkmaz için arabuluculuk yaptığını ileri sürmüştü.

Gazeteci Fatih Altaylı, Sezgin Baran Korkmaz'ın Veyis Ateş'le ilgili olarak kendisini aradığını belirterek, "Tehdit, şantaj iddiaları, 10 milyon avroluk talepler, bir ekip adına aracılıklar, kriminal nitelikte suçlamalar" olarak nitelediği iddiaları gündeme getirdi.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman ise Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisini arayarak Veyis Ateş ile aralarında geçen telefon konuşmasını dinlettiğini söyledi. Yılman, konuşmalarda Veyis Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye dönebilmesi için Ankara'da görüşmeler yaptığını ifade etti. Bunun üzerine Korkmaz'ın "Abi diyelim yolladım 10 milyon euro… Peki ya sonra bu insanlara ulaşamazsak… Ne olacak o zaman?" diye sorduğunu belirten Yılman, Veyis Ateş'in Korkmaz'a verdiği yanıtı da aktardı: "Hiç merak etme… Ben her iki tarafın da hakemi ve kefiliyim. Para, iş bitene kadar bende duracak."

Sedat Peker, Sezgin Baran Korkmaz'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyarısıyla yurt dışına gittiğini ileri sürmüştü.