Veyis Ateş'ten ikinci açıklama
Veyis Ateş, Sezgin Baran Korkmaz ile ses kaydını yayınlayan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a yönelik 'Sezgin Baran Korkmaz'ın omzundan bana ateş açma' ifadelerini kullandı.
Dün Avusturya'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon Avro istediği iddiasıyla gündeme gelen ve Habertürk'teki ana haber sunuculuğundan istifa eden Veyis Ateş, Korkmaz ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydını yayınlayan Ahmet Şık'a yanıt verdi.
Daha önceki açıklamasında kaydın "montaj" olduğunu ileri süren Ateş, Twitter hesabından Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ı etiketleyerek "Ahmet Şık dokunulmazlık zırhına sığınıp Sezgin Baran Korkmaz'ın omzundan bana ateş açma" ifadelerini kullandı.
Ateş'in Ahmet Şık'a yönelik açıklaması şöyle:
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