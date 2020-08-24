Victoria Beckham'dan David Beckham itirafı: Makyaj malzemelerimi kullanıyor

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 13:49

Spice Girls’ün eski üyesi ve ünlü moda tasarımcısı Victoria Beckham, kozmetik ürünlerini eşi David Beckham üzerinde denediğini ve ürün yelpazesini sergilemek için eşinin mükemmel kişi olduğunu söyledi.

EN İYİ MODELİM

The Sun’ın haberine göre Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Victoria Beckham şu ifadeleri kullandı:

O benim en iyi modelim. David az önce cilt bakım serumunun bittiğine dair mesaj atmış. David buna bayılıyor. Ona biraz götüreceğim.

46 yaşındaki Victoria Beckham, 45 yaşındaki eşi David Beckham’ın kendi makyaj markasının ürünlerini çok sevdiğini ve kullandığını belirtti.

Victoria Beckham Beauty markasının iş ortaklarından Sarah Creal da Birleşik Krallık futbol takımının eski kaptanının bronzlaştırıcı ürünleri ne kadar çok “sevdiğini” söyledi. Creal ayrıca şu ifadeleri ekledi:

David, VBB’nin büyük hayranlarından biri. Victoria, bunun David’in aklından hiç çıkmadığını söylüyor.

Ünlü futbolcu daha önce de eşinin dudak nemlendiricilerini, kremlerini ve cilt bakım ürünlerini kullandığını itiraf etmişti ancak görünüşe göre Beckham eşinin makyaj malzemelerini de kullanıyor.

David Beckham 2018’de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Kendime çeki düzen verme konusundaki yaklaşımım her zaman eşimin ürünlerini yürütmekti. Gerçekten böyleydi. Manchester’da, Madrid’de Los Angeles’ta da yaşasam farklı hava koşulları nedeniyle cildime bakmam gerekiyordu. Eşimin ürünlerini yürütmeyle ilgilenmemin sebebi onun en iyisi olduğunu bilmemdi.