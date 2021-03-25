Vietnam’da 17 senedir karanlık bir bodrumda tutulan 2 ayı kurtarıldı
Vietnam’da kâr amacı gütmeyen ‘Four Paw’ kuruluşundan bir grup gönüllü, Son La şehrinde bir bodrumda yaklaşık 17 senedir karanlıkta mahsur bırakılan ve safra çıkarılmasına maruz kalan iki ayıyı kurtardı. Kurtarılan ayıların Ninh Binh şehrindeki barınağa götürüldüğü belirtildi.
İngiliz basınında yer alan habere göre, ülkenin Son La şehrinde kâr amacı gütmeyen ‘Four Paw’ kuruluşundan bir grup gönüllü çalışan, bir giyim mağazasına ait olan bodrum katında yaklaşık 17 senedir karanlıkta mahsur bırakılan ve safra çıkarılması gibi işlemlere maruz kalan biri erkek biri dişi 2 ayıyı kurtardı.
Mo ve Xuan isimli ayıların, safra çıkarılması işlemine maruz kaldıklarında yapay ışık gördükleri ifade edilirken, gönüllü çalışanlar söz konusu bodrum katın nadiren havalandırıldığını ve hayvanların tutulduğu kafeslerin paslı ve kirli olduğunu bildirdi.
SADECE ÇÜRÜMÜŞ SEBZE VERİLMİŞ
Öte yandan Mo ve Xuan’a sadece çürümüş sebze verildiği, ayıların kafesleri ısırmaya çalıştıkları için dişlerini kaybettikleri ve safra çıkarılmasından kaynaklı safra kesesi problemleri olduğu ifade edildi.
Ayrıca yetkililer, erkek ayı Xuan’ın yavru olduğu zamandan beri orada bulunduğunu ancak Mo’nun ne kadar süredir Xuan ile birlikte olduğunun bilinmediğini ifade etti.
Kurtarılan ayıların Ninh Binh şehrindeki barınağa götrüldüğü belirtildi.
AYI SAFRASI, ASYA TIBBI İÇİN ÇOK DEĞERLİ
Haberde, ayı safrası olarak bilinen bileşenin geleneksel Asya tıbbında oldukça değerli bir madde olduğu, sıvının safra kesesinden çıkarıldığı ve avcılar tarafından toplandığı ifade edildi. Ancak 1980'lerde genellikle küçük kafeslerde tutulan ayılardan safra çıkarılmaya başlandığı bilgisine yer verildi.
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