Viral olan uyarı: 'Buz saçaklarını yemeyin, içleri kuş pisliği dolu!'

04 Ocak 2021 Pazartesi, 16:11

Çatıların normalde kuş pisliğiyle dolu olduğunu ve donan suların bunları da içine kattığını anlatan Nickolaou, "Lütfen bunu yapmayın, çünkü dışkısını yiyorsunuz!" deyince, gerekçesi bazılarının midesini bulandırdı.

Milyonlarca kez izlenen videoya on binlerce de yorum yapıldı.

Bazıları içinde ne olursa olsun buz sarkıtlarını yiyeceklerini söyledi:

"Biraz kuş dışkısı kimseye zarar vermez."

"Bunun bizi durdurması mı gerekiyor?"

"Bazılarıysa bu uyarının niye yapıldığını sorguladı:"

"Ben buz sarkıtlarının temiz olmadığını ve bu yüzden yenmemesi gerektiğini herkesin bildiğini sanıyordum."

"Hahaha! Buz saçaklarının içinde, kaka ya da başka bir şey, kim bilir neler var; bunu bilmek için meteoroloğa ihtiyaç duymuyorum."

Yahoo Life'a konuşan Nickolaou, çok fazla insanı otomobil egzozlarından ve çatılardan sarkan buzları yerken görmesi üzerine bu paylaşımı yaptığını söyledi.

"Büyüdüğüm Michigan'da da bu bir büyüme töreni gibi, ancak suyun nereden geldiğini düşünmek lazım. Önümüzdeki hafta da neden kar yememeniz gerektiğini anlatacağım" dedi.

Kaynak: Independent Türkçe