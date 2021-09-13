Vitor Pereira, Sivasspor maçından sonra Altay Bayındır'a moral verdi
Süper Lig'in dördüncü haftasında evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de, teknik direktör Vitor Pereira, takıma moral verdi.
Süper Lig'in dördüncü haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, 1-1 berabere kalarak ilk puan kaybını aldılar.
Teknik direktör Vitor Pereira maç sonu oyuncularının soyunma odasında tek tek elini sıktı ve gösterdikleri mücadele hırsından, son dakikaya kadar vazgeçmemelerinden dolayı teşekkür etti.
“Biz kazanırken de, puan kaybederken de bir takımız” ifadelerini kullanan Pereira; “Amacımız tabii kazanmak. Ancak zaman zaman puan kayıpları normal. Problem yok her zaman her koşulda beraberiz, çalışmaya devam.” şeklinde konuştu.
Pereira daha sonra kaleci Altay’ın yanına gitti ve “Moralini bozma, sen bize çok maç kazandırdın, biz bugün takım halinde puan kaybettik” sözleri ile oyuncusuna moral verdi.
Takım arkadaşları da Altay’a destek verdi ve ona olan inançlarını dile getirdiler.
Takım, maçın ikinci yarısında top oynayamamış olmaktan şikayet edip, Saracoğlu'nda rakiplerin oyunu durdurmasını taktik olarak kullandığını vurguladılar, Sivassporlu oyuncuların da oyunu bu kadar durdurulmasına tepki gösterdiler.
Samandıra’da sabah kahvaltıda bir araya gelen oyuncular dünkü maçı masaya yatırırlarken, Frankfurt maçıyla birlikte daha güçlü dönecekleri konusunda görüş birliğine vardılar.
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