Voleybol Milliler Ligi'nde Türkiye İtalya'yı 3-0 mağlup etti

Voleybol Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları, İtalya'yı 3-0 mağlup ederek turnuvaya 2'de 2'yle başladı.

cumhuriyet.com.tr
26 Mayıs 2021 Çarşamba, 21:40
Voleybol Milliler Ligi'nde Türkiye İtalya'yı 3-0 mağlup etti
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