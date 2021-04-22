Filenin Efeleri'nde geniş kadro açıklandı

22 Nisan 2021 Perşembe, 17:04

Türkiye Voleybol Federasyonu, 28-30 Mayıs tarihleri arasında CEV Avrupa Altın Ligi turnuvasında sahaya çıkmaya hazırlanan A Milli Erkek Voleybol Takımımızda geniş kadrosunu açıkladı. Federasyon, açıklamasında millilerin 3-21 Mayıs 2021 tarihlerinde Ankara’da, 24-26 Mayıs ve 1-2 Haziran 2021 tarihlerinde İstanbul’da hazırlık kampına gireceklerini belirtti.

TVF'nin verdiği bilgiye göre "Filenin Efeleri", pandemi sebebiyle fanus sistemiyle oynanacak müsabakalarda ilk ayak karşılaşmalarını 28-30 Mayıs 2021 tarihlerinde Belarus’ta, ikinci ayak karşılaşmalarını ise 4-6 Haziran 2021 tarihlerinde Portekiz’de oynayacak.

ÖZBEY'İN YARDIMCILARI KARATOP VE ÖZTİRE

Açıklanan kadroda şu isimler yer alıyor:

Pasör: Arslan Ekşi, Murat Yenipazar, Arda Bostan

Pasör Çaprazı: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Smaçör: Baturalp Burak Güngör, Yiğit Gülmezoğlu, Mirza Lagumdzija, Ramazan Efe Mandıracı

Orta Oyuncu: Mert Matiç, Vahit Emre Savaş, Doğukan Ulu, Oğuzhan Karasu, Bedirhan Bülbül, Ahmet Tümer

Libero: Beytullah Hatipoğlu, Ahmet Karataş, Caner Ergül

Teknik kadroda başantrenör Nedim Özbey, yardımcıları ise Mert Karatop ve Atilla Öztire olarak açıklandı. Ekipteki diğer isimler ise Kurtaran Mumcu, Aziz Azad Dural, Ali Rıza Metin,Yunus Ünver, Aykut Yılmaz, Burak Yılmaz ve Murat Mert Yücekök.