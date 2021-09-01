Volkswagen'den 'dizel skandalına' ilişkin yeni adım
Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu, Ohio eyalet mahkemesinin, otomobil üreticisine dizel manipülasyonu nedeniyle federal kanunlar dışında yaptırımlar uygulayabileceğine yönelik kararını gözden geçirmesi için ABD Yüksek Mahkemesi’ne başvurdu.
Ohio Yüksek Mahkemesi, 29 Haziran’da, eyaletin, ABD federal düzeyinde halihazırda kararlaştırılan cezaların ötesinde sistematik egzoz gazı manipülasyonu için otomobil üreticisine karşı yaptırımlar uygulayabileceğine karar vermişti.
Ohio Yüksek Mahkemesi, dizel skandalında Ohio'da dile getirilen iddiaların federal düzeydeki “Temiz Hava Yasası” ile telafi edilemeyeceğine karar vererek, Volkswagen’i “dizel” skandalında olası yaptırımlarla ve daha yüksek para cezalarıyla karşı karşıya bırakmıştı.
Volkswagen ise dizel skandalında yeni iddiaların, şirketin ABD'de “Temiz Hava Yasası”nı ihlal ettiği için ödemek zorunda kaldığı cezalar ve tazminatlarla telafi edildiği görüşünde.
127 MİLYAR DOLARA MAL OLABİLECEK
Alman otomobil üreticisi, mahkemeye, Ohio'daki iddiaların şirkete günde 350 milyon dolara veya gelecek yıllarda toplamda 127 milyar dolara mal olabileceğini belirtti.
NORMAL SEVİYENİN 40 KAT ÜZERİNDE
ABD Çevre Koruma Ajansı, Eylül 2015'te, Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının, normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.
PARA CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI
Dünya genelinde milyonlarca dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, ABD'deki mahkemece yüksek miktarda para cezasına çarptırılmıştı. Şirket, emisyon skandalının yol açtığı davalarda 20 milyar dolardan fazla ödeme yapmak zorunda kalmıştı.
Dizel skandalı, Alman kamuoyunda ülkenin otomobil üretim üssü imajına zarar verdiği için çok eleştirilmişti.
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