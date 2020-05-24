Vuhan'daki labarotuvardan yeni tip koronavirüs açıklaması

24 Mayıs 2020 Pazar, 13:33

Laboratuvar müdürü Wang Yanyi, Çin devlet televizyonu CGTN'ye yaptığı açıklamada, "Dünyaya yayılan virüsle en yakın genetik eşleşme sadece %79.8 düzeyinde idi, ABD başkanı Donald Trump ve diğerleri tarafından virüsün tesisten sızmış olabileceğine yönelik iddialar “saf birer fabrikasyon” dedi.

ARALIK AYINDA HABERİMİZ OLDU

Wang ayrıca, “Enstitümüz ilk olarak geçen yıl 30 Aralık'ta bilinmeyen bir pnömoninin klinik örneğini aldı… Bundan önce herhangi bir bilgimiz yoktu; virüse hiç rastlamadık, araştırmadık ya da saklamadık. Herkes gibi biz de, virüsün var olduğunu bile bilmiyorduk" dedi.

Bugüne dek, küresel olarak 5,3 milyondan fazla vaka virüse yakalanırken, buna bağlı 342,000 ölüm meydana geldi. ABD bu vakaların 1.6 milyonundan fazlasını oluşturuyor.