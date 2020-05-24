Vuhan'daki labarotuvardan yeni tip koronavirüs açıklaması
Salgının merkezi Vuhan'daki viroloji laboratuvarı, salgından önce yarasalarda rastlanan üç canlı koronavirüs türü üzerinde çalıştıklarını, ancak hiçbirinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine neden olan türle eşleşmediğini açıkladı.
Laboratuvar müdürü Wang Yanyi, Çin devlet televizyonu CGTN'ye yaptığı açıklamada, "Dünyaya yayılan virüsle en yakın genetik eşleşme sadece %79.8 düzeyinde idi, ABD başkanı Donald Trump ve diğerleri tarafından virüsün tesisten sızmış olabileceğine yönelik iddialar “saf birer fabrikasyon” dedi.
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Wang ayrıca, “Enstitümüz ilk olarak geçen yıl 30 Aralık'ta bilinmeyen bir pnömoninin klinik örneğini aldı… Bundan önce herhangi bir bilgimiz yoktu; virüse hiç rastlamadık, araştırmadık ya da saklamadık. Herkes gibi biz de, virüsün var olduğunu bile bilmiyorduk" dedi.
Bugüne dek, küresel olarak 5,3 milyondan fazla vaka virüse yakalanırken, buna bağlı 342,000 ölüm meydana geldi. ABD bu vakaların 1.6 milyonundan fazlasını oluşturuyor.
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