Washington Post: 'Netanyahu valiz dolusu kirli çamaşırlarını Beyaz Saray’da yıkattı'
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Beyaz Sarayı’na yaptığı ziyaretlerinde yanında götürdüğü kirli çamaşırları Beyaz Saray'da görevli personele yıkattığı iddia edildi. İsrail’in Washington Elçiliği tarafından yapılan açıklamada, ‘Birleşik Arap Emirlikleri normalleşme anlaşmasına gölge düşürülmek isteniyor’ denildi.
The Washington Post gazetesi tarafından yapılan haberde Binyamin Netanyahu’nun valizler dolusu kirli çamaşırını Beyaz Saray’da yıkattığı iddia edildi. Gazetenin ‘Netanyahu, kelimenin tam manasıyla, kirli çamaşırlarını Washington'a getiriyor’ başlığıyla verdiği haberde, konuyla ilgili bilgisi olan yetkililere dayandırılarak, “Netanyahu'nun yıllardır Washington'a yaptığı ziyaretlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın konukevinde görevli personel arasında 'kirli' bir şöhreti var: Kirli çamaşırlarla dolu çantalar ve valizler!” ifadeleri yer aldı.
İsrail Başbakanı'nın giysileri, ABD'ye kısa ziyaretleri sırasında ihtiyaç duyacak tüm yabancı liderler için hazır bulundurulan hizmet kapsamında Amerikalı personel tarafından ücretsiz yıkanırken, adını saklı tutmak kaydıyla konuşan bir yetkili, "Kirli çamaşırlarını bize yıkatmak için valize doldurup getiren tek lider Netanyahu. Yaptığı birçok ziyaret sırasında anladığımız üzere bunu bile bile yapıyor" dedi.
İsrail'in Washington Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Netanyahu'nun "kirli çamaşırlarını yıkattığına" dair haberin, İsrail'in yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'le imzaladığı normalleşme anlaşmasına ‘gölge düşürme’ niyeti taşıdığı savunularak, "Bu temelsiz ve saçma iddialar, geçen hafta salı günü Başkan Trump'ın Beyaz Saray'da aracılık ettiği tarihi barış zirvesinde Başbakan Netanyahu'nun elde ettiği muazzam başarıyı küçük düşürmeyi amaçlıyor" denildi ve Netanyahu'nun çamaşır temizleme ihtiyaçlarının son zamanlarda yaptığı ziyaretlerde çok az olduğunu belirtti.
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