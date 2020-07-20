Washington'da silahlı saldırı: 1 ölü, en az 8 yaralı
ABD'de gerçekleşen silahlı saldırı sonucu Washington güvenlik güçlerinin bildirdiğine göre 1 kişi hayatını kaybetti, en az 8 kişi yaralandı.
Washinton'da meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı. Polis departmanı sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre yaralananlar arasında çocuk bulunmuyor. Saldırının mağdurlarının tümü yetişkin.
Sözcünün yaptığı açıklama şöyle:
"Saldırıdan toplam 9 kişi zarar görmüş gibi duruyor. Ancak kesin sayıyı henüz vermek zor. 9 yaralıdan biri hayatını kaybetti."
Polis 14. Cadde'de kazayla igili soruşturma ve araştırmayı sürdürüyor..
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