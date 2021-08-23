WhatsApp uygulamasına yeni özellik geliyor: Herkese açık bir beta programı başlattı
WhatsApp, masaüstü uygulaması için herkese açık bir beta programı başlattı. Buna göre, Beta programında yer alan kullanıcılar, WhatsApp ekibine hata raporları gönderebilecekler.
WhatsApp, masaüstü uygulaması için herkese açık bir beta süreci başlattı. Artık macOS ve Windows kullanıcıları programa kaydolabiliyor ve uygulamaya gelen yeni özelliklerin tümünü masaüstü uygulamalarında deneme imkanı yakalıyor.
WABetaInfo'nun haberine göre WhatsApp, aynı zamanda çoklu cihaz desteğini geliştirmeye çalışıyor. Şirket bu yüzden WhatsApp Web/Masaüstü uygulamalarına odaklanmış durumda.
Kullanıcılar programa kaydolduklarında resmi olarak beta test kullanıcısı oluyorlar ve tüm beta güncellemelerini otomatik olarak alabiliyorlar. Şimdilik, genel kullanıcılar için en son sürüm 2.2133.1. Beta sürecinde kullanıcılar sesli mesaj kaydederken dalga formlarını görmenin yanı sıra mesajı duraklatıp göndermeden önce sesi de dinleyebiliyorlar. Bu özelliğin iOS için WhatsApp'ta da geliştirilme aşamasında olduğu iddia ediliyor.
"EKRAN GÖRÜNTÜSÜ GÖNDEREBİLECEKLER"
Beta programında yer alan kullanıcılar, WhatsApp ekibine hata raporları gönderebilecekler. Bir hatayı bildirmek için kullanıcılar WhatsApp Masaüstü Ayarları'ndan Bize Ulaşın bölümüne gidebilecek ve ekibin hata üzerinde çalışabilmesi için bir ekran görüntüsü gönderebilecekler.
Beta sürecinin en dikkat çeken özelliği ise WhatsApp'ın, kullanıcıların akıllı telefonlarına ihtiyaç duymadan WhatsApp'a bağlı kalmalarını sağlayacak çoklu cihaz uyumluluğu üzerinde de çalışıyor olması. Zira şu anda WhatsApp'ı iki farklı cihazda kullanabilmek mümkün değil. Bunun dışında WhatsApp, iPad uygulamasının lansmanı için de hazırlanıyor. Çünkü çoklu cihaz uyumluluğu ile kullanıcılar, telefonları yanlarında olmadan veya akıllı telefonlarının şarjı bittiğinde bile WhatsApp'a bağlı kalabilecekler.
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