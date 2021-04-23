Whitcomb'un Galatasaray macerası iki ay sürmedi

23 Nisan 2021 Cuma, 13:45

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD ve Avustralya vatandaşı şutör guard Samantha Whitcomb ile oyuncunun sağlık problemleri nedeniyle yollarını ayırdığını duyurdu.

1 Mart tarihinde transferi duyurulan deneyimli oyuncu, sözleşme imzalamasının üzerinden iki ay geçmeden takımdan ayrıldı.

Galatasaray Spor Kulübü, Samantha Whitcomb ile yollarını ayırdığını şu sözlerle açıkladı:

"Galatasaray Kadın Basketbol Takımımız oyuncularından Samantha Whitcomb, sağlık problemleri sebebiyle sezonun geri kalanında takımımızın formasını giyemeyecektir. Samantha Whitcomb'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kulübümüze yaptığı katkılar sebebiyle teşekkür ederiz."

20 Temmuz 1988 tarihinde ABD California Eyaleti'nin doğan Whitcomb, WNBA'de Seattle Storm formasıyla iki şampiyonluk yaşamıştı. WNBA'de bir maçın ilk yarısında en fazla üçlük isabeti kaydetme rekoruna iki kez erişen oyuncu, 2017 yılında New York Liberty ile oynanan maçta 22 sayı atarak kariyer rekoru kırmıştı.



