Zeynep Sude Demirel Galatasaray HDI Sigorta’da

22 Nisan 2021 Perşembe, 19:53

Sultanlar Ligi’ni altıncı sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yeni sezonda şampiyonluk yarışında yer almak için transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Zeynep Sude Demirel'i kadrosuna katan Galatasaray, transfer haberini internet sitesinden şu sözlerle duyurdu:

‘’Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımımız, Vakıfbank’ın genç orta oyuncusu Zeynep Sude Demirel’i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Voleybola Kocaeli Derince Yenikent Spor Kulübü’nde başlayan 2000 doğumlu orta oyuncu, Vakıfbank, Çanakkale Belediyespor, Büyükçekmece Voleybol Akademisi, Doğa Koleji ve Sistem9 Yeşilyurt’ta forma giydi. Demirel’in kariyerinde Vakıfbank forması ile 3 Türkiye Ligi şampiyonluğu, Doğa Koleji ile 2 Türkiye Şampiyonluğu ve Dünya üçüncülüğü bulunuyor.

2014 yılından itibaren Milli takımlarda görev yapan başarılı orta oyuncu, Milli takım forması ile 2016-2017-2018 yıllarında Balkan ikinciliği, 2019 yılında Balkan şampiyonluğu, 2018 yılında Avrupa dördüncülüğü ve 2019 yılında Dünya dördüncülüğü elde etti. Demirel, geçtiğimiz yıl formasını giydiği Sistem9 Yeşilyurt forması ile de Kadınlar CEV Challenge kupasının sahibi oldu. Zeynep Sude Demirel’e Galatasaray’a hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılı bir yıl dileriz.’’



"ELİMDEN GELENİN FAZLASINI YAPMAYA ÇALIŞACAĞIM"

Galatasaray Televizyonuna konuşan genç orta oyuncu, yeni takımına şu sözlerle merhaba dedi, “Böyle büyük bir camiada olmak çok gurur verici. Ben de çok mutluyum. Bu camia için elimden gelenin en fazlasını yapmaya çalışacağım. Taraftarlarımızı her şekilde yanımızda hissedeceğimize eminim. Televizyondan ve sosyal medyadan bizi takipteler. Taraftarlarımızı bu sene memnun edeceğimizden çok eminim. İnşallah pandemi bitince bizi yakından destekleyecekler.”