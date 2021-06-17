Wimbledon, medya planlamasını oyuncularla birlikte yapacak
28 Haziran’da başlayacak Wimbledon’da turnuva organizatörleri, Naomi Osaka başta olmak üzere medya planlamasını oyuncuların fikirleriyle yapacak.
Wimbledon CEO’su Sally Bolton, BBC’ye verdiği demeçte bu seneki turnuva hakkında açıklamalarda bulundu. Bolton, bu yılki turnuvanın medya planlaması için dünya 2 numarası Naomi Osaka ve diğer sporcularla iletişime geçtiklerini ve medya planlamasını birlikte yapacaklarını söyledi.
“İLETİŞİM HALİNDEYİZ”
Bolton şunları ifadeleri kullandı, “"Son birkaç hafta içinde Osaka'nın ekibiyle konuştuk. Tüm oyuncularla olduğu gibi Naomi'nin ekibiyle de iletişim halindeyiz. Görüşmeler sürüyor. Bu karar sadece oyuncuları değil, medyayı ve bu alan dahil olan herkesi kapsıyor.”
OSAKA PROTESTO ETMİŞTİ
Geçtiğimiz hafta düzenlenen Fransa Açık öncesinde Naomi Osaka, maç sonlarındaki basın toplantılarının ve medyanın tutumunun sporcuları zihinsel olarak yıprattığını söyleyemiş ve turnuva boyunca basın toplantılarına katılmayacağını açıklamıştı.
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