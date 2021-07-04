Wimbledon’da maçlar tam kapasiteyle oynanacak
Wimbledon’da çeyrek final, yarı final ve final maçlarının tam kapasiteyle oynanacağı açıklandı
Turnuvanın organizatörü All England Lawn Tennis and Croquet Club’tan yapılan açıklamada, turnuvada dördüncü tur maçlarının ardından kalan turların tam kapasiteyle oynanabileceğini ifade edildi.
Wimbledon’da geride kalan turlar, yüzde 50 kapasiteyle oynanırken seyircilere maske takma zorunluluğu getirilmemişti. Turnuva başlamadan önce maça gelecek seyircilerden aşı olmaları veya negatif koronavirüs test sonucu sunmaları istenmişti.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Turnuvanın ilk haftasındaki başarılı sonuçlarla birlikte merkez ve 1 numaraları kortta çeyrek final, yarı final ve final maçlarında tam kapasiteye izin verileceğini açıklamaktan mutluluk duyuyoruz.
Pandeminin başından bu yana Birleşik Krallık’ta ilk kez bir spor etkinliği tam kapasiteyle oynanacak. Maçlara bilet alan seyircilerin yürürlükteki yönergeleri takip etmeleri istenecek.”
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