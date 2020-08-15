Wushuda skandal biter mi: ‘Yeğenini 1’inci yaptı’

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 09:31

Akyüz Ailesi’nin ‘aile şirketi’ gibi yönettiği wushuda skandallar ayyuka çıkmaya devam ediyor.

Oğuzhan Kerenciler, 2018 Türkiye Wushu Şampiyonası’nda şampiyonluğa ulaştı. Fakat Fatma Akyüz’ün de dahil olduğu hakemlerin kararıyla Akyüz’ün yeğeni olan Dursun Ali Çapoğlu’yla birinciliği paylaşmak zorunda kaldı. Kameralara da yansıyan anlarda Oğuzhan Kerenciler performansını sergilerken Dursun Ali Çapoğlu, halasının yanında oturuyor ve Akyüz’le sohbet ediyor.

Üstelik Fatma Akyüz’ün yeğenin birinciliği ulaştığı müsabakada hakemlik yaptığı öğrenildi.

Kerenciler şimdilerde pazarcılık yaparak geçimini sağlıyor. Genç sporcu, “Emeğimizin onlar için bir önemi yok. Bizler onların şampiyon olmasını sağlayan oyuncaklarız” diyor.

‘AKYÜZ, YEĞENİNİ BİRİNCİ YAPTI’

BirGün’den Eren Tutel’e konuşan Oğuzhan Kerenciler, yaşadığı haksızlıklar nedeniyle sporu bıraktığını aktarıyor. 17 yaşındaki genç sporcu şimdilerde geçimini sağlamak için babasıyla beraber pazarcılık yapıyor. Çocuk yaşlardan itibaren spora büyük emek verdiğini dile getiren Oğuzhan, wushuyu bıraktığı için çok üzgün. Genç sporcu yaşadıklarını şu ifadelerle anlatıyor: “2013 yılından bu yana profesyonel olarak wushu taolu sporunu yapıyorum. Arkadaşlarım oyun oynarken ben spor yapıyordum. Defalarca birinciliklerim oldu fakat çok haksızlığa uğradım. 2018’deki şampiyonada rakiplerimden biri Abdurrahman Akyüz’ün kaynının oğlu yani Fatma Akyüz’ün yeğeni Dursun Ali Çapoğlu’ydu. Toplamda dört kişi yarışıyorduk. Halıya çıktığımda herkes beni hayranlıkla izledi. Diğer platform hakemleri de kendi yarışmacısını değil, beni seyrediyorlardı.”

Oğuzhan Kerenciler, “Bu dalda Fatma Akyüz’ün yeğenini birinci yaptılar” diyor ve ekliyor: “Ben de üçüncü oldum. Sıra ikinci form olan dao formuna geldi. Babama çıkmak istemediğimi söyledim. O ise, ‘Çık kılıcı kır’ dedi. Yine herkes hayretler içerisinde beni seyretti. Benden önce yarışan Akyüz’ün yeğeni de halasıyla beraber oturarak beni seyretti. Fatma Akyüz beni ve yeğenini birinci yaptı. İkimiz de birincilik kürsüsüne çıktık. Hiç araştırmadık fakat belki de beni resmi evraklarda üçüncü bile yazmış olabilirler.”

‘ÇOK EMEK VERDİM’

Oğuzhan emeğinin karşılığını alamadığı görüşünde. Akyüzler hakkında soruşturma açılmadığı için ise tepkili. Genç sporcu tepkisini, “Gerçekten ben çok çalıştım. Okulumu bile doğru dürüst okuyamadım. Günde 5 saat antrenman yapıyordum. Ders çalışmaya çok vaktim kalmıyordu. Okula gittiğimde bazen sınıfta derste uyuduğum oluyordu. Annemle babamın tek bir amacı vardı. Benim Avrupa ve Dünya şampiyonasında dereceler elde etmem. Ama yaşadığımız haksızlıklar nedeniyle artık pes ettik ve yarışmalara katılmama kararı aldık. Çünkü bu haksızca yönetilen sistemde anladık ki çalışmalarımızın, başarımızın ya da emeğimizin bir önemi yok. Onlar kendi bildiklerine puan verip şampiyon yapıyorlar. Bizler de onların birinci olmasına yardımcı olan oyuncaklarız” diyerek gösteriyor.