Xiaomi duyurdu: 'Dünyanın en hızlı kablosuz şarj teknolojisi'
Xiaomi, elektronik cihazları tamamen temassız ve en hızlı şekilde şarj edebilecek olan yeni teknolojik aleti dünya kamuoyuyla paylaştı.
Xiaomi, elektronik cihazları birkaç metre yarıçaplık bir mesafe içinde şarj edebilen bir kablosuz şarj sistemi olan "Mi Air Charge Technology"yi kamuoyuna duyurdu.
Mevcut kablosuz şarj yöntemlerinde önde gelen Mi Air Charge Teknolojisi, kullanıcıların elektronik cihazlarını herhangi bir kablo veya kablosuz şarj standları olmadan uzaktan şarj etmelerini sağlıyor. Şirketin resmi internet sitesinde yayımlandığı açıklamasında, "Bugün, gerçek bir kablosuz şarj çağına giriyoruz.Xiaomi’nin uzaktan şarjının temel teknolojisi alan konumlandırma ve enerji iletiminde yatıyor. Xiaomi’nin kendi geliştirdiği yalıtılmış şarj cihazında, akıllı telefonun yerini doğru bir şekilde tespit edebilen yerleşik beş fazlı girişim antenleri bulunuyor. 144 antenden oluşan bir faz kontrol dizisi, milimetre genişliğindeki dalgaları ışın oluşturma yoluyla doğrudan telefona iletiyor" ifadeleri kullanıldı.
Şirket yeni teknolojisini sosyal medydadan duyurduğu açıklamasında "Bu bir bilim kurgu değil, teknoloji" notunu düştü.
It's not science fiction, it's technology.— Xiaomi (@Xiaomi) January 29, 2021
Find out more about Mi Air Charge Technology, our self-developed remote charging technology here. #InnovationForEveryone
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