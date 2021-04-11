Yabancıların Türkiye’de 16 milyon metrekare tarım arazisi var

11 Nisan 2021 Pazar, 10:46

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yabancıların ülkemizde edindikleri tarım arazilerini soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Gürer’in önergesini yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yabancı uyrukluların satış yoluyla ülkemizde edindikleri tarım vasıflı aktif taşınmazların 16 milyon 260 bin metrekare olduğunu açıkladı.

YABANCILARIN TOPRAK SEVDASI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, “Ülkemizde sığınmacı olarak bulunan yabancı uyruklu kişiler arasında tarım ile uğraşan kişi sayısı kaçtır? Ülkemizde tarım alanlarının miktarı ne kadar olup yetişen ürünler nelerdir? Ülkemizde tarım alanı satın alarak veya kiralayarak çiftçilik yapan yabancı uyruklu kişilerin, satın aldıkları veya kiraladıkları tarım alanı miktarı nedir?” şeklindeki sorularına yanıt istedi.

16 MİLYON METREKARE

CHP Milletvekili Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Murat Kurum, “Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) Kayıtlarında, 07.02.2021 tarihine kadar yabancı gerçek kişilerin satış vb. yollarla edinmiş oldukları tarım vasıflı aktif taşınmazlar (tarla, bağ, bahçe, zeytinlik, fındıklık vb.) 16.265.176 m2 olarak görülmektedir” açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum, “Kira Şerhi Tesisi” işlemi ile tesis edilmiş şerh/beyan kayıtlarında lehtar olduğu tarımsal nitelikli taşınmazların yüzölçümünü ise 87.266 m2 olarak açıkladı.

SORULAR YANITSIZ KALDI

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, “Yabancı uyruklu kişiler arasında tarım ile uğraşan kişi sayısı kaçtır?” sorusunu ise Bakan yanıtsız bıraktı. CHP Milletvekili Gürer, “Ülkemizde farklı illerde, yabancı uyruklu kişilerce alınıp tarım yapılan alanların varlığı biliniyor. Niğde’de, önemli ölçüde meyvecilik yapan İtalyan yatırımcıların bahçeleri var. Ya doğrudan ya da dolaylı yoldan tarım arazileri yabancı uyruklu kişilerce alınıyor. Bu arada ülkemizde mülteci olarak bulunanların da bu konuda girişimi var mı? Örneğin ülkemiz sınırları içinde bu tür tarım arazilerinde değişiklikler var mı? Bu sorununda yanıtı önemli. Çünkü giderek fakirleşen çiftçi elindeki tarım arazisini satıyor. İç Anadolu illerinde, birçok yerde yeraltı su kuyusu için ruhsat verilmezken yabancıların bu su kuyularından yararlandığı da görülüyor. Bütüne baktığımızda ortaklı, kiralık ve satın alınan arazi verileri şeffaf olarak açıklanmalı, yabancı uyruklu çiftçi ve şirket sayısı da kamuoyu ile paylaşılmalıdır” diye konuştu.