Yağmur Önüt’ün katili yeniden yargılanıyor

08 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

İstanbul Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi, bilinçli taksirle öldürme suçundan Vardar’a 5 yıl 10 ay hapis cezası vermişti. Sadece 10 ay cezaevinde kalan Vardar, daha sonra tahliye edildi. Yerel mahkemenin kararını inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Vardar’ın olası kastla öldürme suçundan yargılanmasını istedi. Avukat Yeşilırmak, “Yargıtay’ın taksir ile işlenmediğine yönelik tespiti doğru ancak olası kast denmesi hatalı ve bu olayın kasten işlendiğine dair hiçbir araştırma yapılmadı” dedi. İlk duruşma 9 Eylül’de.

Üniversite öğrencisi Yağmur Önüt, 19 Nisan 2016’da Egemen Vardar tarafından pompalı tüfekle katledildi. Bilindik savunmalar yapan sanık her defasında, “Bilerek öldürmedim. Şaka amaçlı. İstemeden vurdum. Seviyordum” savunmasını yaptı. Mahkeme, Vardar’a bilinçli taksirle öldürme suçundan önce 7 yıl hapis cezası verdi ardından ‘sanığın fiilden sonraki hali, yargılama aşamasındaki tutum ve davranışları, sanığın geleceği üzerindeki etkisi lehine takdiri’ indirim sebebi kabul ederek cezayı 5 yıl 10 ay hapis cezasına düşürdü. Vardar, sadece 10 ay cezaevinde tutulduktan sonra tahliye edildi. Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi ise Vardar’a verilen cezayı az buldu. Daire, Vardar’ın tüfeği tam karşısında bulunan Önüt’e doğrulttuğunu, tüfeğin ateş alabileceğini öngörmesine rağmen Vardar’ın bunun gerçekleşmemesi için çaba sarf etmediğini belirtti. Daire, yaptığı bu değerlendirmeler ışığında Vardar’ın olası kast suçundan 25 yıla kadar hapisle yargılanması gerektiği yönünde karar verdi.