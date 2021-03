Yalnızlara yönelik aşağılamalar pandemi döneminde arttı

Çöpçatanlık uygulaması Match'in anketine göre partneri olmayan ve bir ilişki içinde olmayı tercih etmeyenlere yönelik aşağılamalar koronavirüs pandemisi döneminde daha da kötü bir hal aldı. Yalnız oldukları için sevgili bulma baskısı gören kişilerin en çok duyduğu laf ise 'Yakında birini bulursun.'

Çöpçatanlık uygulaması Match'in son anketine katılan 1000 kişinin yarısı bu tepkilerle karşılaştıklarını, yüzde 37'si de bu durumun pandemi başından bu yana arttığını söyledi.

Single-shaming is getting worse because of the pandemic, study says - https://t.co/xhyCC4W7gx https://t.co/cKc2XjholP #blockonlineshamers #shaming #bekind