Yalnızlara yönelik aşağılamalar pandemi döneminde arttı

12 Mart 2021 Cuma, 16:33

Çöpçatanlık uygulaması Match'in anketine göre partneri olmayan ve bir ilişki içinde olmayı tercih etmeyenlere yönelik aşağılamalar koronavirüs pandemisi döneminde daha da kötü bir hal aldı. Yalnız oldukları için sevgili bulma baskısı gören kişilerin en çok duyduğu laf ise 'Yakında birini bulursun.'

Çöpçatanlık uygulaması Match'in son anketine katılan 1000 kişinin yarısı bu tepkilerle karşılaştıklarını, yüzde 37'si de bu durumun pandemi başından bu yana arttığını söyledi.

'HAYATIM SEVGİLİ BULMAYA ÇALIŞMAKTAN İBARET DEĞİL'

Sputnik'in aktardığına göre, 18 aydır yalnız olduğunu söyleyen Ella adlı bir katılımcı tüm çöpçatanlık uygulamalarını silmeye karar verdiğini ve sevgili bulmaya fazla zaman harcamak istemediğini, yeni bir ilişki için enerjisi olmadığını anlattı.

Karantina döneminde en iyi iki arkadaşıyla çok iyi vakit geçirdiğini ama bir partneri olmadığı için ailesinin kendisi hakkında 'endişelendiğinden' yakınan Ella şöyle devam etti:

"Ailemin işimin nasıl gittiği veya hobilerimle ilgili konuşmasındansa ne zaman birini bulup evleneceğimi sorup durmaları can sıkıcı. Daha 29 yaşındayım! Biriyle tanışırsam, doğru zaman gelirse ilişkim olmasını isterim ama hayatım sevgili bulmaya çalışmaktan ibaret değil."

'BİR GÜN BİRİNİ BULACAKSIN'

34 yaşındaki Zoe da en son 3 yıl önce bir ilişki yaşadığını ve o zamandan bu yana 'single shaming'e maruz kaldığını anlattı:

"İnsanın bir ilişkisinin olması hoş olabilir ama mutluluğumun ayrılmaz bir parçası olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar 'Mutlu olmayı hak ediyorsun' gibi şeyler söylüyorlar. Bunun ne kadar tepeden bakan bir tavır olduğunun farkında olduklarını sanmıyorum. Beni sinirlendiren bir diğer laf da şu: Bir gün birini bulacaksın. Sanki ben oturup birinin bana gelmesini bekliyormuşum gibi. Bir ilişkiye başlayabileceğim çok fırsat geçti elime ama başlamamayı tercih ettim çünkü o kişi beni daha mutlu etmeyecekti ya da hayatımı daha iyi bir hale sokmayacaktı."

Ankete göre bu ayıplama ve baskıya maruz kalan yalnızların en çok duyduğu ifadeler şu şekilde: