Yalova’da Abdullah Baştürk ismi kaldırılıyor
Eski DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk’ün adının Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki parktan kaldırılması için AKP'li başkan vekili belediye meclisine önerge verdi.
CHP’li Vefa Salman’ın tartışmalı bir şekilde görevden alınmasının ardından başkan vekilliği AKP’ye geçen Yalova Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bir parka ismi verilen eski DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk’ün adının kaldırılması için harekete geçti. AKP’li meclis üyeleri 30 yıl önce yaşamını yitiren işçi önderi Baştürk’ün adının kaldırılması için önerge verdi.
Yalova Belediye Meclisi, eylül ayında yapılacak olan oturumda parkın adının değiştirilerek 15 Temmuz şehitlerinden birisinin adının verilmesini talep ederek meclis gündemine aldı. AKP’lilerin önergesinin kabul edilmesi durumunda Baştürk’ün ismi parktan kaldırılacak. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, parkın adının değiştirilme talebine tepki göstererek, “Abdullah Baştürk, Yalova’nın yetiştirdiği en önemli değerlerden biridir. CHP’den Yalova milletvekili olarak üç defa TBMM’ye giren ve aynı zamanda sendikal faaliyetler bakımından önemli bir önder olan Abdullah Baştürk’ün adının değiştirilmesinin meclis gündemine getirilmesi bile başlı başına yanlış bir karardır” dedi.
‘BU KARARDAN DÖNÜN’
Abdullah Baştürk’ün dünyada Nelson Mandela’nın da sahip olduğu İsveç Sendikal Hareketi Özgürlük Ödülü ile Uluslararası Özgürlük Ödülü’nü alan önemli bir kişi olduğunu belirten CHP’li Başarır, “Kentlerin önemli simgelerinin korunması gerekmektedir. Bu simgeler belirli hesaplaşmalar üzerinden siyasi kaygılarla yok edilmemelidir. Cumhuriyetin değerleriyle, Cumhuriyetin vekilleriyle, sendikacılarla uğraşmak adına şehitleri alet etmeyin ve bu karardan dönün. Yapmayın! Toplumu bu kadar ayrıştırmayın! Bu çirkinliğe daha fazla devam etmeyin. O, Yalova’nın bir değeridir” ifadelerini kullandı.
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