Yandaş sendikadan Bakan Selçuk'a: Binamaz!
Yandaş sendika yöneticisi, Bakan Selçuk'u hedef aldığı paylaşımında "binamaz" (namaz kılmayan) ifadesini kullandı.
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Memur-Sen'e bağlı Eğitim Bir-Sen'in bir yöneticisi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u 'cuma namazı izni' üzerinden hedef aldı.
Eğitim Bir-Sen İstanbul 6 No'lu Şube Başkanı İdris Şekerci, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, MEB tarafından 2020-2021 yılı Öğretmen seminerleri takviminde 28.08.2020 Cuma gününe denk gelen programı paylaştı ve Bakan Selçuk'a şu ifadelerle seslendi:
"Hadi Binamazsın ,anladık, E peki, toplu sözleşmedeki Cuma namazı için izin hakkı elde edileceğinden de mi haberin yok?" yorumunda bulundu.
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