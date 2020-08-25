Yandaş sendikadan Bakan Selçuk'a: Binamaz!

25 Ağustos 2020 Salı, 15:09

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Memur-Sen'e bağlı Eğitim Bir-Sen'in bir yöneticisi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u 'cuma namazı izni' üzerinden hedef aldı.

Eğitim Bir-Sen İstanbul 6 No'lu Şube Başkanı İdris Şekerci, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, MEB tarafından 2020-2021 yılı Öğretmen seminerleri takviminde 28.08.2020 Cuma gününe denk gelen programı paylaştı ve Bakan Selçuk'a şu ifadelerle seslendi:

"Hadi Binamazsın ,anladık, E peki, toplu sözleşmedeki Cuma namazı için izin hakkı elde edileceğinden de mi haberin yok?" yorumunda bulundu.