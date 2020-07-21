Yandaşın yalan haberine İnce böyle yanıt verdi
Yandaş Sabah gazetesi, CHP'li Muharrem İnce'yi atmadığı bir tweet üzerinden ‘Sen domuz eti ye ben namaza giderim’ başlıklı haberiyle hedef gösterdi. İnce ise bu haberi, "İktidar medyası niyetimi okumuş, aklımdan geçenleri benim yerime düşünmüş, dibin dibi rezil bir habere imza atmış" diyerek yalanladı.
Hükümete yakın Sabah gazetesi, bugün yayımlanan ‘Sen domuz eti ye ben namaza giderim’ başlıklı haberiyle CHP'li Muharrem İnce'yi hedef gösterdi. Yandaş gazete, Muharrem İnce'nin atmadığı bir tweeti, aklından geçirdiğini düşündükleri iddiasıyla yalan haber yaptı.
‘Sen domuz eti ye ben namaza giderim’ başlıklı haberin ilgili kısmında şu ifadeler kullanıldı;
"CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, "Muharrem Bey herkesin yerine gider" şeklindeki sözlerine İnce çok öfkelendi. İddiaya göre; İnce sosyal medya hesabından "Sen domuz eti yemeye devam et. Biz Ayasofya'da namaza gideriz" şeklinde paylaşımda bulunmayı düşündü. Ancak son anda partinin üst düzey yöneticileri tarafından engellendi. Daha sonra yaptığı paylaşımda ise İnce "Ben bu partinin gençlik kollarından bu yana her kademesinde görev yapmış birisiyim. CHP kültürünü ve parti terbiyesini iyi bilirim. Onun için partimizin il başkanı ile basın önünde tartışmaya girmem. Takdir kamuoyunun ve partililerin vicdanına aittir" açıklamasından bulundu. Kaftancıoğlu'nun açıklamasına genel merkez ve örgütler de öfkelendi. İnce'nin son anda önlenen paylaşımı kulisleri hareketlendirdi."
YANDAŞIN YALAN HABERİNE İNCE'DEN TEPKİ
CHP'li İnce, yandaş gazetenin bu haberine sosyal medya hesabından 'rezil bir haber' diyerek tepki gösterdi.
İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu haberi şu ifadelerle yalanladı;
"İktidar medyası niyetimi okumuş, aklımdan geçenleri benim yerime düşünmüş, dibin dibi rezil bir habere imza atmış. Bunun sonu telepati, kahvenin dibi, telve veya papatya falıdır."
İktidar medyası niyetimi okumuş, aklımdan geçenleri benim yerime düşünmüş, dibin dibi rezil bir habere imza atmış. Bunun sonu telepati, kahvenin dibi, telve veya papatya falıdır.— Muharrem İNCE (@vekilince) July 21, 2020
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