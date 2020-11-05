Yandaşlar ABD seçimlerini böyle gördü
AKP'ye yakınlığıyla bilinen siyasal dinci Takvim Gazetesi, ABD seçimlerine ilişkin yaptığı haberde, “Ölü görülen isimler Biden lehine oy kullandı” başlığını kullandı.
ABD’de tarihi seçimin üzerinden iki gün geçmesine rağmen henüz kazanan çıkmadı. Demokratların adayı Joe Biden için Nevada eyaletinden gelecek olumlu sonuçlar başkanlık için yeterli olacak. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ise oy sayımının durdurularak seçimlerin mahkemeye taşınmasını istiyor.
Fakat Türkiye’de iktidara yakın medyada Trump yanlısı haberler dikkat çekiyor.
Takvim gazetesinin yaptığı “Ölü görülen isimler Biden lehine oy kullandı” haberi de sosyal medyada gündeme oturdu.
Türkiye’deki seçimlerde dile getirilen iddiaları haberleştirmeyen Takvim gazetesi benzer şekilde ABD’de yaşanan iddiaların ardından konuyu gündeme taşıması dikkat çekti.
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