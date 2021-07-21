Yangında 12 bin hindi yavrusu öldü, çiftlik sahibi gözyaşı döktü
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 12 bin hindi yavrusu öldü. Çiftlik sahibi İbrahim Yener, kurtarılan ve ölen olan yavruları eline alarak uzun süre gözyaşı döktü.
Alaplı ilçesi Ortacı köyü Taşmanlı Mahallesi’nde İbrahim Yener, oğlu Zekeriya ile birlikte bugün çiftliğinde bakım yaptı. Bakımdan bir süre sonra öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada Zekeriya Yener, alevlerin sıçradığı aracını kurtarmak isterken yaralandı.
Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Zekeriya Yener ise ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
İTFAİYE, HİNDİLERİ KURTARMAK İÇİN MÜCADELE VERDİ
İbrahim Yener, itfaiye ekiplerinin çalışmasını gözyaşlarıyla izledi. Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, yavru hindileri kurtarabilmek için büyük çaba harcadı. Bazı yavrular çiftlikten canlı çıkarıldı. Kurtarılan ve ölen yavruları eline alan İbrahim Yener, uzun süre gözyaşı döktü.
Yaklaşık 12 bin yavrunun öldüğü yangında yaklaşık 1 milyon liralık zarar meydana geldiği belirtildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.
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