Yangının sembol ismi Merve Koçyiğit yaşadıklarını anlattı

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 14:05

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 3 gündür devam eden maki yangınını söndürme çalışmalarına katılan ve arazöz hortumu taşıdığı sırada çekilen fotoğrafı, Kurtuluş Savaşı'nda kağnılarla cepheye mermi taşıyan kadınların fotoğrafıyla yan yana sosyal medyada yüzlerce kez paylaşılan Merve Koçyiğit (19), yaşadıklarını anlattı.



MÜCADELENİN SEMBOLÜ OLDU

Yangının başladığı günden bu yana orman işçileri ve itfaiye personelleri ile birlikte söndürme çalışmalarının içerisinde yer alan Merve Koçyiğit, azmi ile örnek oldu. Türkiye, Merve'yi alev savaşçılarına destek olmak için arazözün hortumunu sırtına alarak taşıdığı sırada çekilen fotoğrafı ile tanıdı. Sosyal medyada Kurtuluş Savaşı'nda cepheye kağnılarla mermi taşıyan kadınların fotoğrafıyla birlikte yan yana, yüzlerce kez paylaşılan fotoğraf ile herkesin merak ettiği Merve, duygularını DHA muhabirine anlattı.

"ZAMAN DEĞİŞSE DE KADINLARIMIZ HİÇ DEĞİŞMEDİ"

Koçyiğit, yangının evlerine doğru ilerlediğini belirti, "Alevlerin yolun alt tarafına inmemesi için uğraştık. Evlerimiz yanacaktı. Nefes almamızı sağlayan yeşil alanlarımızı, ormanlarımızı kurtarmak için herkesi destek olmaya davet ediyorum. Fotoğrafın paylaşılmasından sonra çok sayıda mesaj atan ve arayan oldu. Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi" dedi.

