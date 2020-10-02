Yargıç Berman Halkbank'ın talebini reddetti: Dava devam edecek
ABD Bölge Yargıcı Richard Berman, İran'ın ABD yaptırımlarını delmesine yardımcı olmakla suçlanan Halkbank'a ilişkin davanın düşürülmesine yönelik talebi reddetti
ABD Bölge Yargıcı Richard Berman, Manhattan'da görülen davada, "Yabancı Egemenler Dokunulmazlık Yasası"nın Halbank'ı kovuşturmadan koruduğuna ilişkin iddiayı, "hukuk ceza yargılamalarında muafiyet sağlamaz" diyerek reddetti.
Berman Halkbank'ın, ABD Hazine Bakanlığı yetkilileriyle olan etkileşimleri ve ABD finans sistemi aracılığıyla 1 milyar dolardan fazla para akladığı iddiasını gerekçe göstererek, bu durumda yasanın geçerli olamayacağını ve Halkbank'a karşı dava açılmasını destekleyeceğini söyledi.
AKLANAN TUTAR: 20 MİLYAR DOLAR
ABD savcıları Halkbank'ı, İran'a yönelik yaptırımları delmek amacıyla Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki paravan şirketleri kullanmak; bu yolla petrol ve doğal gaz gelirlerinin altına dönüştürülmesini sağlamak ve ayrıca 1 milyar doları ABD hesapları aracılığıyla olmak üzere toplam 20 milyar doları yasadışı bir biçimde İran'a havale etmekle suçluyor.
DURUŞMA MART 2021'DE
Halkbank avukatları henüz konuya ilişkin görüş beyan etmedi. avukatlar, geçtiğimiz Ekim ayında dolandırıcılık, kara para aklama ve komplo iddialarına yönelik suçlamalarla karşı karşıya olan bankanın suçsuz olduğunu beyan etmişti. Banka avukatları ayrıca, Yargıç Berman'ın Halkbank'a yönelik kişisel önyargısı olduğu iddiasısıyla reddi hakim talebinde bulunmuştu.
Yeni duruşmanın 1 Mart 2021'de yapılması planlanıyor.
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