YARIN, günlerden Cumhuriyet Kitap!

10 Şubat 2021 Çarşamba, 00:06

- Cumhuriyet Kitap Dergi’nin YARIN yayınlanacak 1617’inci sayımızın kapağında; .usta edebiyatçı Mehmet Eroğlu yer alıyor. Eroğlu; İyi Adamın On Günü, Kötü Adamın On Günü serisine, Meraklı Adamın On Günü romanı ile noktayı koydu! “İyi adam” olarak yola çıkan kahramanı Sadık Demir’in dönüşümü sürüyor. Orman talanından kültürel varlıkların yakılmasına kadar güncel konulara da odaklanan yazar, “talanı” bu kez özneleri üzerinden gösteriyor. Mehmet Eroğlu ile yeni tasarılarının yanı sıra bilim, gelecek ve kurgu üzerine konuştuk. Cafer Kurt’un söyleşisi…

- Üçüncü sayfamızda; ‘Düş gücü ve Edebiyat’ başlıklı yazısıyla, insanın özgürlükle, ölümsüzlükle birlikte insanın en büyük tutkusu düş gücünün edebiyattaki izini sürdüğü yazısıyla Öner Yağcı yer alıyor.

- Adnan Binyazar; Değiniler köşesinde, Şermin Yaşar’ın yazınsal dünyasını ve yeni öykü kitabı Düş Tarlası’nı irdeliyor.

- Y. Bekir Yurdakul; Kulaktan Kulağa köşesinde, J.K. Rowling’in Kornukopya isimli ve bir zamanlar var olan küçücük bir ülkede geçen, şaşırtıcı ve sarsıcı yeni kitabı Ickabog’u merceğe alıyor.

- Zümrüt Muştalı; Mete Kaan Kaynar ile yayına hazırladığı ve 48 yazarın yazılarıyla katkıda bulunduğu ‘Türkiye’nin 70’li Yılları’ isimli derlemeyi konuşuyor.

- Barış Doster; Hüseyin Özbek’in Sevr özlemcilerine, mütareke aydınlarına, inanç hortumcularına, din bezirgânlarına, etnikçi ve mezhepçi ayrılıkçılara yanıt niteliğindeki kitabı Utancı Anıtlaştırmak’ı değerlendiriyor.

- Çiğdem Öztekin; Agatha Christie’nin Ölüm Sessiz Geldi isimli ilk romanının yayımlanışının ve ünlü kahramanı Hercule Poirot’nun da edebiyata girişinin 100’üncü yılına özel olarak, Altın Kitaplar’ca basılan altı kitaplık Hercule Poirot Seçkisi’ni ve Agatha Christie yazınını inceliyor.

- Faruk Duman; Deniz Tarsus’un, edebiyat geleneğimizin göğsünden hikâyeleriyle ve Ahmet Mithat’tan, Gürpınar’dan, Aktunç’tan sevdiğimiz şenlikli, geniş, renkli dilin bir parçası niteliğindeki zengin diliyle dikkat çeken yeni öykü kitabı Ben Murtaza’yı merceğe alıyor.

- Çağdaş Bayraktar; Ray Bradbruy’nin otobiyografik dokunuşlu, zaman makinesi eşliğinde ve ütopyası doğrultusunda yaptığı düzenlemelerle bugünden çocukluğuna yaptığı bir yolculuk niteliğindeki romanı Karahindiba Şarabı’nı değerlendiriyor.

- Sina Akyol; Mina Tansel ile yaşamını, yurdunun “mutlu insanlar ülkesi” olmasına adamış Mustafa Kemal Atatürk’ü, yaşadığı çağı, yaptıkları ve yapmak istedikleriyle anlattığı Atatürk’ün Düşü - Mutlu İnsanlar Ülkesi’ni konuşuyor.

- Çağatay Yaşmut; Ferdinand von Schirach’ın, Alman hukuk tarihinin en dehşet verici olaylarından bazılarına, savaş suçlusu Nazilerin adaletten paçayı kurtarışlarına tanıklık ettirirken; suç, ceza ve sorumluluk hakkında önemli sorular sorduran romanı Collini Davası’nı inceliyor.

- Gülseren Tozkoparan Jordan; Selda Sylvia Tacar ve Pulat Tacar’ın, hem kedilerle geçirdikleri yılları onların gözünden hem de kendi serüvenlerini kedi filtresinden geçirerek anlattıkları, iki kutuplu bir otobiyografi niteliğindeki Kedilerin Kaleminden Okuyun Bizi isimli kitaplarını tanıtıyor.

- Nazlı Yıldırım; çizer Aslı Alpar ile anneannesinin aslında, tüm kadınların hikâyesini çizgilerle anlattığı, cinsiyetçi eril kuşatılmışlığı ve baskıcı toplumu imlediği Emine Hanım’ın Romanı’nı konuşuyor.

- Vitrindekiler köşemiz yetkin bir okuma rehberi sunmayı sürdürüyor.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşemizde yeni bir düşün trafiği daha sizleri bekliyor.

İyi okumalar…

Editörden...

Unutmayın her gün Cumhuriyet, her Perşembe Cumhuriyet Kitap okunur!

Kitap Dergi, YARIN gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte…