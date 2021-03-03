YARIN, günlerden Cumhuriyet Kitap!

03 Mart 2021 Çarşamba, 00:06

- Sayı 1620! Cumhuriyet Kitap Dergi’nin YARIN yayımlanacak 1620’inci sayısının kapağında; yaşamı ve yazınıyla büyük şair, öykücü, romancı, oyun yazarı, denemeci Necati Cumalı yer alıyor. Yaşar Kemal’in ‘yaşlanmaz şair çocuk’ diye tanımladığı Necati Cumalı 100 yaşında.

13 Ocak 1921’de, bugün Yunanistan, Batı Makedonya sınırları içinde kalan Florina şehrinde doğan Necati Cumalı, Kurtuluş Savaşı sonrasındaki ‘mübadele’de ailesiyle birlikte İzmir’in Urla ilçesine yerleşti.

Aile büyüklerinin Makedonya’sını hiç unutmadı, onlarla büyüdü. Büyük şair, öykücü, romancı, oyun yazarı, denemeci Necati Cumalı’nın; köklerine, yaşadığı topraklara, ülkesinin insanlarına, “vatanım” dediği Türkçeye olan bağlılığı, sevgisi onu edebiyatın neredeyse her alanında eser veren bereketli bir yazara dönüştürdü.

Necati Cumalı’nın 100. yaşı yıl boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Mustafa Balbay’ın yazısı…

- Bu hafta üçüncü sayfamızda; ‘Zaman çağı şiirleri’ başlıklı yazısıyla Feridun Andaç yer alıyor. Andaç, “kendi söz’ünün hem yaşayanı hem de ‘şahit’i” olduğunu vurguladığı Enis Batur’un Karanlık Oda Şarkıları’nı inceliyor.

- M. Sadık Aslankara; ‘Kadın yazarların kadınları…’ başlıklı yazısında, günümüz öykü-romanında kadın varlığının, kadın yazar aracılığıyla artık daha özgür, ayrı bir yaşam sürdüğünü irdeliyor.

- Serkan Fırtına; öykücülüğümüzün önemli kalemlerinden Selçuk Baran’ın, tiyatroya da uyarlanan ve hem öykü hem de oyunu tek kitap olarak yayımlanan Türkan Hanım’ın Ölümü yapıtını inceliyor.

- Gamze Akdemir, Dr. Daniş Navaro ile çoğu aktif CEO’lukla geçen iş yaşamındaki deneyimlerinden yola çıkarak neo-liberal modern şirketin, “iyi şirket - kötü şirket” ayrımındaki örtük gerçekliklerini ve daha iyi, etkin, mutlu bir şirket alternatifinin nasıl mümkün olabileceğini ortaya koyduğu çalışması Şirket: Quo Vadis? - Modern Şirketin Çöküşü ve Başka Bir Şirket Teklifi’ni konuşuyor.

- Ercan Karakaş; Aydın Cıngı’nın, siyasal İslamın Türkiye’ye yönelik iddiasını, AKP’nin kimliğinde somut biçimde ortaya koyduğu 12 Eylül 2010 Referandumu’ndan 2020 sonlarına değin geçen süreyi, üç ana bölümde incelediği Siyasal İslamın Cumhuriyet ile Kavgası’nı değerlendiriyor.



- Emrah Kolukısa; Ece Temelkuran ile son yıllarda bazı dergilerde yer almış yazılarını derlediği, otoriter rejimlerin insanlarda “Dibi görünce yukarı zıplarız” yanılgısı yarattığını ve bunun bir politik pasifliği beslediğini imlediği deneme kitabı Bu da Geçer’i konuşuyor.



- Alin Kayalar; N. İpek Gökdel ile genç erkeklerin dünyasını sarmalayan, felsefi öğütler veren bir kurmaca ve Gezi Direnişi’nde yaşananların polisiyesi ve Urfa ile İstanbul’u anlatan bir şehrengiz niteliğindeki romanı Kefaret’i konuşuyor.

- Y. Bekir Yurdakul; Defne Ongun Müminoğlu’nun dizi öyküleri, doğayı ve hayatı bütünlüklü ve tutarlı bir kavrayış sergilediği Renkgiller’i merceğe alıyor.

- Emek Yurdakul; Güncel köşesinde dört yeni, yetkin çocuk kitabını tanıtıyor.

- Vitrindekiler, çeşitli alanlardan yetkin kitap önerileriyle sizleri bekliyor.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşemiz de yeni bir düşün trafiğine davet ediyor.

İyi okumalar…

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