YARIN, günlerden Cumhuriyet Kitap!

24 Mart 2021 Çarşamba, 00:07

- Sayı 1623! YARIN yayınlanacak 1623’üncü sayımızın kapağında; usta tiyatro araştırmacısı, yazar, çevirmen, yönetmen, kültür tarihçisi Prof. Dr. Özdemir Nutku (12 Ocak 1931-8 Kasım 2019) yer alıyor. Suda Ayak İzleri 1,2 - Anılar ve İzdüşümleri; yazın tarihimizde Ahmet Midhat, Şemseddin Sami gibi üretkenliği, kültürümüze, dilimize katkılarıyla, düşünsel ve sanatsal kimliğini yetkince bileştiren aydınlarımızdan Nutku’nun, şimdilik yayımlanan son ürünü. Sanat yaşamını paylaştığı, güzel Türkçe’nin peşine takılıp şiir tadında okunan ve sürprizler sunan bir anılar yumağı. 1200 sayfa olarak yayımlanan anılar, tiyatro tarihimizin 70 yıllık geçmişine ayna tutuyor. Efdal Sevinçli’nin yazısı...

- Alev Coşkun; yalancı, saptırmacı, alternatif bir tarih yaratmak isteyenlere karşı savaşan bir Cumhuriyetçi ve Atatürkçü olan Sinan Meydan’ın; Yüzyılın Kitabı - Yüzyılın Lideri, Atatürk Etkisi ve Hafıza: Yakın Tarihin Kitabı serisinin dördüncü kitabı; Yakın Tarih İçin Pusula kitabını merceğe alıyor. Yine belgelere dayalı ve kaynak niteliğindeki kitabında Sinan Meydan; yakın tarihin tartışma yaratan 50 konusu üzerinde, 50 ufuk açıcı inceleme sunuyor.

- Barış Doster; yetkin, üretken bir Cumhuriyet tarihçisi olan Prof. Dr. Tülay Âlim Baran’ın yayına hazırladığı ve Türk Kurtuluş Savaşı’nın simge fotoğraflarını çeken Etem Tem’in öyküsünü anlatan ‘Tarihe Tanıklık Eden Bir Objektiften Kurtuluş Savaşı: Etem Tem’in Hatıraları’nı inceliyor.

- Emin Adnan; deneyimli gazeteci ve yazar Mehmet Bican’ın, “dinin politik araç olarak kullanılması”nı merkeze alan, Adnan Menderes’ten başlayarak Demirel, Evren, Özal, Çiller, Erbakan, Ecevit ve 28 Nisan dönemlerini kapsayan araştırması Adım Adım İrtica’yı değerlendiriyor.

- Nurbanu Kablan; ‘Bir Yıldız Kanatırsa Geceyi’ ile ‘Ay Doruklarda Üşüyorum’ kitapları ve anılar merkezinde şair Hasan Uğur Taşçı’yı yazıyor.

- Bu sayımıza özel hazırladığımız Klasikler Dosyası kapsamında; ustaların ölümsüz yapıtlarını yeni dizilerle okurlarla buluşturan kimi yayınevlerinin seçkilerine de yer veriyoruz.

Bu kapsamda;

- Sevda Fidan; Marcel Proust’un 1905’te yazdığı ve ilk cildi 1913’te yayımlanan yarı otobiyografik romanı Kayıp Zamanın İzinde’den hareketle değerlendirdiği, Proust ve Annesi - Psikanalitik Bir Kayıp Zamanın İzinde Okuması’nı değerlendiriyor.

- Nilüfer Altunkaya; Can Yayınları’nın, Ann Radcliffe, Mary Shelley, Emily Brontë, Jane Austen, Daniel Defoe, Honoré de Balzac, Gustave Flaubert ve Charlotte Brontë’nin yapıtlarından oluşan ilk sekiz kitabı okurlarla buluşturduğu Klasik Kadınlar dizisini...

- Masum Gök; Kırmızı Kedi Yayınevi’nin, Franz Kafka’dan Lev Tolstoy’a, H.G. Wells’ten Fernando Pessoa’ya, Tevfik Fikret’ten Hüseyin Rahmi Gürpınar’a, Victor Hugo’dan Friedrich Nietzsche’ye, Ahmet Hâşim’den Ferîdüddin Attâr’ın rubailerine usta yazarların ölümsüz yapıtlarının yer aldığı Klasikler dizisini...

- Aslı Güneş; bugüne kadar Dostoyevski’den Puşkin’e, Tolstoy’dan Balzac’a, Flaubert’den Fitzgerald’a, London’dan Goethe’ye, Hugo’dan Turgenyev’e, Gogol’den Austen’e, Dickens’tan Zweig’a klasik yapıtları okurlarla buluşturan Doğan Kitap Klasikler serisini tanıtıyor.

- Bedriye Korkankorkmaz; Jack London’ın, Büyük Dünya Savaşı öncesinde ve sanayi devrimi sonrasında gelişen, işçi sınıfının günde on yedi saat çalıştığı bir dönemde, genç ve eğitimsiz bir gemicinin verdiği mücadeleyi, çektiği yoksulluğu ve düş kırıklıklarını anlattığı klasikleşmiş yarı otobiyografik yapıtı Martin Eden’i inceliyor.

- Sadık Usta; Kafka Kitap’ın Büyük Fikirler serisini irdeliyor.

- Nevnihal Erdoğan; Hikmet Temel Akarsu’nun üç perdelik müzikal oyunundan kitaplaştırılan Felekleri Temaşa-Takiyüddin & Dar-ü’r Rasad-ül Cedid’i inceliyor. Yapıt, 16. yüzyılın sonlarında İstanbul’da kurulan fakat bağnazlığa yenik düşerek havaya uçurulmuş Takiyüddin’in rasathanesinin başına gelenleri anlatıyor.

- Batuhan Sarıcan; erkek egemenliğin, homofobiye, ırkçılığa, şiddete karşı kalemini sivrilten Édouard Louis’in cesur anlatısı Babamı Kim Öldürdü’yü inceliyor.

- Alin Kayalar; Burak Eldem ile ürpertici labirentleriyle “gerçeklik” kavramını sorgulatan sarsıcı romanı Tavuskuşu Güncesi’ni konuşuyor.

- Y. Bekir Yurdakul; Kulaktan Kulağa köşesinde, Alex Nogues’in ‘Aylaklar Kumsalı’nı merceğe alıyor.

- Emek Yurdakul; dört yeni çocuk kitabını tanıtıyor: Neon Leon (Jane Clark-Britta Teckentrup), Küçük Siyah Bir Şey (Reza Dalvand), Rengini Değiştirmek İsteyen Kurt (Orianne Lallemand), Pibalu Gezegeni’ne Dönüş (Emre Şimşek).

- Vitrindekiler farklı alanlardan yetkin kitap önerileriyle sizleri bekliyor.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşemizde ise düşün serüveni sürüyor.

İyi okumalar…

Editörden

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