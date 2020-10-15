Yarın Türkiye genelinde koronavirüs denetimi yapılacak
Türkiye genelinde ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ mottosuyla kapsamlı Covid-19 denetimi gerçekleştirilecek.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, denetimler vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar olmak üzere bilumum yaşam alanlarını kapsayacak şekilde planlanacak.
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