Yarın Türkiye genelinde koronavirüs denetimi yapılacak

15 Ekim 2020 Perşembe, 13:41

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, denetimler vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar olmak üzere bilumum yaşam alanlarını kapsayacak şekilde planlanacak.