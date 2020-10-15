Yarın Türkiye genelinde koronavirüs denetimi yapılacak

Türkiye genelinde ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ mottosuyla kapsamlı Covid-19 denetimi gerçekleştirilecek.

DHA
15 Ekim 2020 Perşembe, 13:41
Yarın Türkiye genelinde koronavirüs denetimi yapılacak
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, denetimler vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar olmak üzere bilumum yaşam alanlarını kapsayacak şekilde planlanacak.


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