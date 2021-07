Yaşam Ağacı’nın peşinde…

30 Temmuz 2021 Cuma, 16:26

“İzleyicinin iyi bir deneyim yaşamasını istiyorum. Bence hepimizin kaçışa ve kaliteli zaman geçirmeye gereksinimi var. Jungle Cruise’u ailecek keyifli bir zaman geçirmeniz için gerçekleştirdik. Bu eğlenceli, keyifli zamanı size sunabiliyorsak çok mutlu olacağım” diyor İspanyol yönetmen Jaume Collet-Serra. Serra’yı House of Wax (2005), Orphan (Evdeki Düşman/2009), Non-Stop (2014), The Shallows (Karanlık Sular/2016), Unknown (Kimliksiz/2011), The Commuter (2018) adlı gerilim-aksiyon filmlerinden tanıyoruz. Serra, Hollywood’un Juan Antonia Bayona, Jaume Balaguero, Paco Plaza, Alejandro Amenabar, Alex de İglesia gibi ithal ettiği İspanyol yönetmenlerden. Serra’nın dram, gerilim türünde başarılı olduğunu biliyorduk. Jungle Cruise bize komedi, serüven, fantastik türünde de onun ne denli yetkin olduğunu da kanıtladı.



Jungle Cruise, Disney’in Adventureland (Serüven Diyarı) adlı, 1955’te açtığı ilk eğlence parkının adı. Buraya eğlenmeye gelenler La Quila teknesiyle macera, heyecan dolu bir yolculuğa çıkıyorlardı. O yıllardaki bu coşkulu yolculuğa Humphrey Bogart ile Katharine Hepburn’ün oynadığı, John Huston’ın yönettiği ünlü klasik macera–romantik türündeki The African Queen (Afrika Kraliçesi/1951) esin kaynağı oldu. Jungle Cruise’un Iki ana kahramanı Kaptan Frank (Dwayne Johnson) ile Dr. Lily Houghton’ın (Emily Blunt) yolları 1.Dünya Savaşı’nın ortasında Amazon’da kesişir. Cesur, gözüpek, hırslı, çekici, güzel Lilly, Amazon’un en derin ve tehlikeli bölgesinde bulunan gizemli Yaşam Ağacı’nı bulmak istiyordur. Bunun içinde eski püskü teknesi La Quila ile Amazon’da turistleri gezdiren fırsatçı, espirili kaptan Frank Wolff’a yüklü bir ücret öder.

Lily, zeki bir İngiliz bilim kadınıdır, 1900’lere göre özgür, feminist, gözüpek, oldukça aykırı bir karakterdir. Lily’nin erkek kardeşi, gerçek bir İngiliz beyefendisi olan MacGregor Houghton (Jack Whitehall) Disney filmlerinde bugüne dek izlediğimiz ilk gay karakter olarak karşımıza çıkar. Frank’in zorba Patronu Niblo’yu canlandıran Paul Giamatti, Prens Joachim rolündeki Jesse Plemons, İspanyol istilacı Aguirre (Edgar Ramirez) filmin yardımcı karakterleridir.

Yaşam Ağacı denilen efsanenin herşeyi iyileştirici bir gücü vardır, bu güç iyi insanların ellerine geçerse işe yarar, kötülerin eline geçerse büyük bir kötülüğe dönüşür. Vahşi hayvanlar, zorlu düşmanlar, doğaüstü güçlerin yer aldoğı bu fantastik yolculukta gerçek ile fanteziyi, gerçeküstüyü ustalıkla içiçe geçiren Jaume Collet-Serra, 1955’te kurulan Jungle Cruise tema parkına da 66 yıl sonra gönderme yaparak saygıda bulunuyor . “Çok kapsamli bir film yapmak, izleyicinin Amazon nehrinde gerçek bir yolculuğa çıkmasını istedim. Daha öncede büyük prodüksiyonlar çektim ama devam filmleriydi. Jungle Cruise ilk büyük filmim. Varolmayan, özgün, fantastik bir dünya yaratmak istedim” diyen Serra isteğini başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş.

Birlikte çalıştığı İspanyol görüntü yönetmeni Flavio Labiano’yu da yanına alan Serra, dönem filmini özel üretilen objektiflerle, sıcak,yumuşak,canlı renk paletiyle dijital olarak çekti. Atlanta’daki 38bin metrekarelik alan Amazon ormanı setine dönüştürüldü. Dijital efektleri Peter Jackson’ın şirketi Weta Workshop yaptı. 16. yüzyıl İspanyolcası, İtalyanca, Portekizce konuşuldu. Tüm ayrıntılara dikkat edildi.

“Romancing the Stone, İndiana Jones filmleriyle büyüdüm” diyen Emily Blunt, Jungle Cruise’un parçası olmaktan onur duyduğunu açıklıyor. Filmin yapımcılarından biri olan Dwayne Johnson’ı Frank rolü için hiç düşünemeyen Jaume Collet-Serra aktörle çalıştıktan sonra fikrini değiştirmiş. “Clint Eastwood nasıl westernlerin Kirli Harry’si ise Dwayne’de anti kahramanların Kirli Harry’si” diyor artık. Birlikte 2022’de vizyona girecek olan DC Comics’in Black Adam’ında da çalıştılar.

Jaume Collet-Serra’nın yönettiği, Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jack Whitehall, Paul Giamatti, Edgar Ramirez, Jesse Ploms, Veronica Falcon’un oynadığı, 32 kısım tekmili birden, aksiyon, komedi, gerilim, fantastik, romantizm, aşk, heyecan içeren Jungle Cruise (2021) bugün gösterime girdi. Ailece izleyebileceğiniz, pandemiyi bir süreliğine unutturacak, hoşça vakit geçirebileceğiniz bir kaçış filmi Jungle Cruise.