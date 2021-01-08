Yaşanan depremin ardından Naci Görür'den önemli uyarı
Denizli'de bu sabah meydana gelen 4.1'lik deprem sonrası açıklama yapan Prof. Naci Görür depremin ciddi aktif fayların üzerinde olduğunu söyledi.
Denizli gece saatlerinde uykusunda depreme yakalandı. En büyüğü 4.2 büyüklüğünde ve merkez üssü Irlıganlı olan depremde gece yarısında vatandaşlar sarsıntıyı hissedip uykusundan kalkarak kendilerini sokaklara attı.
Ardında sabaha kadar artıcı deprem olmak üzere toplamda 20 deprem meydana geldi. Depremlerin merkez üssü Pamukkale ilçesine bağlı Irlıganlı, Kocadere, Gürleyik ve Kocabaş mahalleleriyle Honaz ilçesi oldu. Depremde can ve mal kaybı olmazken, bazı vatandaşlar tedbir amaçlı araçlarında uyudu.
4.1'LİK DEPREM SONRASI NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Ünlü deprem bilimci Prof. Dr Naci Görür Denizli depremi sonrası Twitter hesabından açıklamada bulundu.
'DEPREM AKTİF FAYLARIN ÜZERİNDE'
Naci Görür yaptığı paylaşımda, ''Arkadaşlar sabah Denizli/Irlıganlı’da 4.1’lik deprem oldu. Bu kentimiz Gediz ve B. Menderes graben sistemlerinin kesiştiği yerde. Dolayısıyla ciddi aktif fayların üzerinde. Bu kentimiz de öncelikle deprem odaklı kentsel dönüşüme tabi tutulmalı. Sevgiyle'' ifadelerini kullandı.
Arkadaşlar sabah Denizli/Irlıganlı’da 4.1’lik deprem oldu. Bu kentimiz Gediz ve B. Menderes graben sistemlerinin kesiştiği yerde. Dolayısıyla ciddi aktif fayların üzerinde. Bu kentimiz de öncelikle deprem odaklı kentsel dönüşüme tabi tutulmalı. Sevgiyle pic.twitter.com/GXaopa5Qz5— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 8, 2021
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