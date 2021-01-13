Yaşlı kadının düştüğü çekici kazasına ilişkin soruşturması tamamlandı

13 Ocak 2021 Çarşamba, 12:49





13 Ocak 2020 tarihindeki olayda, çekici ile kaldırdığı araçtan 80 yaşındaki Leyla Çetinkol'ün düşmesine neden olan çekicinin operatörü Celal Keser hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Celal Keser'in trafik çekicisinin operatörü olduğu, polis memuru Yusuf K. ile birlikte görev yaptığı belirtildi.

POLİS MEMURU HAKKINDAKİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Devlet memuru olan Yusuf K. hakkındaki soruşturmanıcn ayrıca yürütüldüğü kaydedilen iddianamede, şüpheli Celal Keser'in yasak yere park eden aracın içinde müşteki Leyla Çetinkol'ün olup olmadığını kontrol etmeden çekmeye başladığı anlatıldı. Aracın yükseldiğini fark eden Leyla Çetinkol'ün paniklediği için düştüğü savunulan iddianamede, düşme üzerine vücudunda kırık meydana gelecek şekilde yaralandığı, olaydan sonra alınan bilirkişi raporunda da şüphelinin tali kusurlu olduğunun belirtildiği savunuldu.

UZLAŞMAYI KABUL ETMEDİLER

Suçun uzlaştırma kapsamında kaldığı için dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiği ancak tarafların uzlaşmadığı hatırlatılan iddianamede, Celal Keser'in, "Taksirle bir kişinin yaralanması" suçundan 4 ay 15 günden 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 63 Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.