Yasmine Hamdan’dan dinleyicilerine karantina hediyesi
Geleneksel Orta Doğu müziğini çağdaş elektronik sound’larla birleştiren Yasmine Hamdan, 2017 çıkışlı ikinci stüdyo albümü “Al Jamilat”da yer alan “Iza”nın remix versiyonu ile hayranlarına güzel bir sürpriz yaptı.
Jim Jarmusch’un “Only Lovers Left Alive” filminde seslendirdiği “Hal” ile tüm dünyanın dikkatini çeken Lübnanlı şarkıcı ve söz yazarı, seçkin sanatçı ve prodüktörlerle yaptığı işbirliklerini sürdürüyor.
Ülkemizde de çok sevilen ve konserler veren Yasmine Hamdan’ın 2017 tarihli albümü “Al jamila”da yer alan “Iza” adlı parçanın remix’ini gizemli, münzevi Ortadoğulu yapımcı George Bshoum yaptı.
Sanatçı, yönetmen eşi Elia Suleiman'ın 72. Cannes Film Festivali'nden iki ödülle dönen filmi “It Must Be Heaven”ın (Burası Cennet Olmalı) müzik süpervizörlüğünü de üstlenmişti.
Ortadoğu'nun ilk indie-elektronik grubu Soapkills'in kurucusu da olan Yasmine Hamdan, yeni albüm hazırlıklarına son sürat devam ediyor.
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