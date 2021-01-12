Yatırımcının yanlış ‘Signal’ yatırımı sürüyor: Yüzde 438 daha arttı

12 Ocak 2021 Salı, 10:53

Signal Advance hisseleri art arda üçüncü işlem gününde de artışını sürdürürken hisseler, geçtiğimiz günü yüzde 438 artışla kapatarak 70,65 dolara ulaştı. 4 Ocak günü borsada hiç işlem görmeyen şirketin hisseleri, geçtiğimiz gün iki milyon kez el değiştirirdi. 2015 ve 2016 yılında hiçbir gelir elde etmediğini bildiren şirketin değeri 11 Ocak itibarıyla 3 milyar dolara ulaştı.

Mesajlaşma uygulaması Whatsapp’ın gizlilik politikasındaki değişikliğinin ardından Tesla ve Space X kurucusu Elon Musk, mesajlaşma uygulaması Signal ile ilgili “Use Signal” (Signal Kullan) şeklinde twit atmıştı.

Bu çağrı üzerine yatırımcılar Signal’e yatırım yapmak için borsaya yönelmiş, yanlış şirketin hisselerine talep göstermişlerdi. İsim benzerliği sebebiyle Signal Advances şirketine yönelen yatırımcılar şirketin değerini 7-10 Ocak tarihleri arasında değeri 12 kat arttırmıştı.

SİGNAL ADVANCES'İN DEĞERİ 3 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Sağlık teknolojileri şirketi Signal Advances’in hisselerinin değeri, geçtiğimiz gün de artışını sürdürerek yüzde 438 arttı. 4 Ocak günü hiç işlem görmeyen ve 2015 ve 2016'da hiç gelir elde etmediğini bildiren Signal Advances’in değeri, 11 Ocak itibarıyla 3 milyar dolara ulaştı.

Kurulduğu 2015 yılından bu yana 1 doların üzerinde işlem görmeyen Signal Advance hisseleri art arda üçüncü işlem gününde de artışını sürdürürken hisseler, geçtiğimiz günü yüzde 438 artışla kapatarak 70,65 dolara ulaştı.

5 GÜNDE 120 KAT BÜYÜDÜ

6 Ocak günü 0,6 dolar olan hisselerin değeri beş günde yaklaşık 120 kat artarak 70,65 dolara çıkarken şirketin değeri de 3 milyar dolara ulaştı.

4 Ocak günü hiçbir işlem görmeyen Signal Advances’ın hisseleri, geçtiğimiz gün 2 milyon kez el değiştirirken Signal Advance’in tek tam zamanlı çalışanı Chris Hymel, konuyla ilgili sorulan sorulara cevap vermedi.

Elon Musk’ın mesajlaşma uygulaması Signal’in kullanılmasını teşvik etmesinin ardından yatırımcılar borsada Signal Advance adlı sağlık teknolojileri şirketinin hisselerine yönelmiş, şirketin hisselerini twitin atıldığı gün yüzde 527 arttırmışlardı. Daha sonra da artışını sürdüren şirket hisselerinin değeri iki gün içerisinde 0,6 dolardan 8 dolara yükselerek yüzde bin 300 artmıştı.

Kaynak: NTV