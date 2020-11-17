'Yazar & Şair Buluşmaları'nın konuğu Kemal Varol olacak

17 Kasım 2020 Salı, 10:13

Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi’nin düzenlediği "Yazar & Şair Buluşmaları" devam ediyor.

Etkinliğin yeni konuğu "Âşıklar Bayramı" kitabı ile Kemal Varol olacak.

Zoom üzerinden canlı yayında gerçekleşecek buluşmanın moderatörlüğünü Zeynep Uysal üstlenecek.

Buluşmada Kemal Varol ile Attila İlhan Roman Ödülü ve Dünya Kitap Telif Roman ödüllerini alan "Âşıklar Bayramı" önceki romanlarıyla birlikte konuşulacak.

"Âşıklar Bayramı" romanı, dokunaklı bir baba oğul ilişkisi ekseninde kırılgan erkeklikleri, iç çatışmaları, hesaplaşmaları anlatıyor.

Kemal Varol’un katılımıyla 19 Kasım Perşembe günü saat 17.00’de gerçekleşecek "Yazar & Şair Buluşmaları" canlı yayınına ücretsiz olarak kayıt yaptırılabilir, etkinliğin kapasitesi bin kişi ile sınırlı olacak.